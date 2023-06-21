Во Всеволожске поздравили медицинских работников праздничным концертом

Большая праздничная программа, посвященная Дню медицинского работника, прошла в конференц-зале Всеволожской КМБ. Началась она с замечательного выступления солиста Мариинского театра Алексея Мягкова. Прекрасный вокалист исполнил красивую песню на слова Роберта Рождественского и музыку Юрия Гуляева «Желаю вам». Мероприятие сопровождалось вручением памятных дипломов и почётных грамот областного и местного уровня лучшим сотрудникам. В зале, помимо аплодисментов, звучали слова признательности и поддержки, а на лицах сияли улыбки.

Спасибо за спасённые жизни

– Основа любого медицинского учреждения, его фундамент – это специалисты, – отметил главный врач Всеволожской КМБ Станислав Понкратов. – Они каждый день спасают человеческие жизни и всегда готовы прийти на помощь. Наши медработники одни из лучших в регионе. Свидетельство тому – отзывы, которые оставляют пациенты на разных социальных платформах и сайтах. Хочу поблагодарить всех за колоссальный труд, профессионализм, самоотверженность. Удачи, профессионального карьерного роста, благополучия!

– Когда-то, много веков назад великий Гиппократ сказал, что врач должен иметь чистые руки и незапятнанную совесть, – отметил настоятель храма на территории ВКМБ отец Арсений. – Эти слова актуальны во все времена. Деятельность медиков есть служение людям. Профессия врача действительно самая важная и ценная. Медработники – это люди с большим сердцем и доброй душой. Низкий поклон всем, кто посвятил себя спасению человеческих жизней.

Церемония награждения сопровождалось интересными концертными номерами. Волшебное представление показал фокусник-иллюзионист Роман Борщ. У этого мага собственный стиль – образ чародея ХIХ века. В финале выступления в руках «колдуна» появились конверты с именами победителей голосования пациентов в восьми номинациях.

Народ выбрал лучших

В этом году во всех подразделениях было установлено 40 ящиков для голосования. Опрос проводился с 4 апреля по 1 июня. Отдать свой голос можно было и в социальной сети VK: в группах «Всеволожский портал здоровья» и ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ». Также учитывались благодарности, полученные в бумажном виде, по электронной почте, поданные через комитет здравоохранения и любым другим путем.

Всего было учтено 4516 голосов, поданных за 507 сотрудников. Лучшими согласно народному голосованию стали: Андрей Тополян, заведующий отделением СМП; Мария Воропаева, медицинская сестра процедурной дневного стационара; Надежда Мухина, врач – акушер-гинеколог Краснозвездинской поликлиники; Светлана Высоцкая, участковая медицинская сестра амбулатории поселка Романовка; Андрей Ипатков, врач – акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением роддома; Майя Даянова, акушерка родового отделения роддома; Екатерина Терешкова, участковый педиатр Кудровской поликлиники; Надежда Охонская, медицинская сестра амбулатории п. Рахья; Лариса Волкова, участковый врач-педиатр амбулатории в Романовке; Олеся Микитюк, медицинская сестра Краснозвездинской поликлиники.

Абсолютное большинство голосов среди врачей набрал Евгений Бачаев, стоматолог-хирург стоматологического отделения, среди медсестер – Ирина Мусина, медицинская сестра амбулатории п. Романовка. Романовская амбулатория стала самым лучшим подразделением ВКМБ в 2023 году по мнению пациентов.

– Успех нашей больницы – результат командной работы всего персонала, – отметила заместитель главного врача по медицинской части Инна Парсапина. – Спасибо вам за труд, мужество и верность профессии.

…Кстати, по итогам 2022 года Всеволожская КМБ вошла в рейтинг самых лучших организаций медицинского рекомендательного сервиса «НаПоправку» среди московских и петербургских клиник.

– Как финансист надеюсь, что в ближайшее время профессия медицинского работника заслуженно станет одной из самых высокооплачиваемых в России, – подчеркнул заместитель главного врача по экономическим вопросам Михаил Кирюхин. – Тогда ваше служение будет оценено по достоинству.

– Самое важное в нашей работе – это человечность, – скромно отвечает на вопрос корреспондента «Всеволожских вестей» Андрей Ипатков. – Врач должен быть отзывчивым, добрым и внимательным. Самая главная награда – это благодарность наших пациентов. Приятно, когда труд отмечен людьми. Это огромное счастье быть врачом и помогать людям.

Кто-то из великих сказал: «Здоровому человеку нужен весь мир, а больному – только его здоровье». Врачи Всеволожской КМБ убеждались в неоспоримости этой истины тысячи раз. Ежедневно они изо всех сил пытаются оказать помощь пациентам. Многие из них встретили свой профессиональный праздник в рабочем кабинете: они продолжали бороться за жизнь пациентов.

Медработников поздравил и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Руководитель района побывал в Токсовской больнице, где вручил грамоты и приятные презенты.

– Ваш труд требует не только высокого профессионализма, но и милосердия, самоотверженности, высочайших моральных качеств, – написал он в социальной сети «ВКонтакте». – К вам почти всегда приходят с проблемами, надеждой на помощь, но очень редко просто для того, чтобы сказать добрые слова благодарности. День медицинского работника – повод отдать вам должное, поклониться за всё то добро, которое вы несете в мир. Здоровья вам, счастья и благополучия!

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА