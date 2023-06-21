Во Всеволожске отметят День молодежи в парке «Песчанка»

В субботу, 24 июня, Общественное пространство «Парк Песчанка» станет площадкой для яркого летнего праздника – Дня молодежи. Гостей ждет насыщенная программа с выступлением мастеров экстремального и пиротехнического шоу, креативные фотозоны, мастер-классы и заводная музыка.

Организаторы фестиваля под открытым небом поделились программой будущего праздника.

Торжественное открытие с участием барабанного шоу запланировано на вечер – 18.00. Затем выступят мастера экстремальных видов спорта – джамперы, роллеры, скейтеры. Зрелищную поддержку окажут мастера пиротехнического шоу.

Также в парке будут работать площадки с различными мастер-классами, фотозоны, стенды для граффити. Для семей с детьми предусмотрена своя развлекательная программа.

В 19.00 пройдет летний фестиваль творческой молодежи «Время выбрало нас», а в 20.15 стартует флешмоб и розыгрыш ценных призов.

Завершится праздник часовой музыкальной программой – после 21.00 выступят вокалисты тв-шоу «Голос», «Х-Factor», «Новая волна», «Фактор А», «Главная сцена».