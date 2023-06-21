Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей Ленобласти в прямом эфире

Традиционная прямая телефонная линия губернатора Ленинградской области с жителями 47-го региона прошла в понедельник, 19 июня, в прямом эфире из студии ЛенТВ24. В течение часа Александр Дрозденко успел ответить на добрый десяток насущных вопросов местного значения, а также разъяснить некоторые проблемы, касающиеся догазификации поселений, доступности коммуникаций при выделении участков для многодетных семей, обустройства общественных пространств и многое другое.

По всем поступившим жалобам и сообщениям губернатор Ленинградской области дал поручения профильным комитетам и ведомствам разобраться, ряд вопросов передал в муниципалитеты прямо во время прямой линии. Их решения глава 47-го региона обещал проконтролировать лично.

Значительную часть эфирного времени губернатор уделил ответу на звонок, поступивший из нашего, Всеволожского района. На горячую линию дозвонилась жительница деревни Манушкино с тревожным сообщением о том, что карьер, который местные уже считают частью природного ландшафта, засыпают грунтами неизвестного происхождения.

«У нас засыпают карьер, – посетовала дама, назвавшаяся Ириной Альбертовной. Там чистейшая вода, это не только место отдыха, но и источник воды для полива и санитарных нужд, ведь у нас ИЖС, и живем мы там постоянно. К тому же техника работает ночами, стоит ужасный шум. Будет очень обидно, если такое прекрасное место испортят».

Отвечая обеспокоенной жительнице Манушкино, Александр Дрозденко напомнил, что что лицензию на разработку карьера несколько лет назад получала несколько лет назад компания ЛСР. После выработки она приступила к рекультивации, которая может проводиться двумя способами – обводнением и засыпкой. От первоначального способа обводнения компания перешла к засыпке, получив соответствующее право в Росприроднадзоре и подготовив технологическую схему.

При засыпке должны использоваться специальные безопасные грунтовые смеси. После окончания рекультивации на месте бывшего карьера высаживаются деревья и многолетние кустрники.

Однако от жителей поступает много жалоб на то, что технология нарушается.

«Каждый раз, когда мы выезжаем с проверкой по сигналу общественности, мы по закону обязаны их предупредить – пояснил губернатор. – И когда мы приезжаем, технология вроде как соблюдается. Проверка заканчивается, а через пару дней поступает сигнал, что опять идут нарушения. И это не один звонок, мне десятки сигналов приходят».

Губернатор добавил, что уже вышел с предложением установить постоянный пост для ежедневного контроля проводимых работ. Кроме того, стоит вопрос поиска компромиссного решения – возможно, есть вариант не засыпать карьер до конца, оставив часть водной поверхности. Окончательное решение примут федеральные органы.

Справедливости ради надо отметить, что карьер близ деревни Манушкино не является официальным местом отдыха, и купание там запрещено. Также Александр Дрозденко уточнил, что будущее карьера определится до 15 июля.

Светлана Завадская