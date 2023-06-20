Школьники Всеволожского района сдали ЕГЭ на сто баллов

У большинства выпускников общеобразовательных организаций Всеволожского района ЕГЭ уже позади. Ребята сдали обязательные для получения аттестата экзамены по русскому языку и математике, а также написали ЕГЭ по выбору для поступления в высшие учебные заведения. Полной картины среза знаний пока нет.

Тем не менее есть повод порадоваться за успешную кампанию. Выпускники районных школ доказали: миссия получить 100 баллов за ЕГЭ – выполнима!

Русский язык

Экзамен по русскому сдавали 1488 ребят. Трое получили максимальный результат – 100 баллов: Это – Серафим Еремин из СОШ № 4, Виктория Есина из СОШ № 6 из Всеволожска и Анна Валентинок из Сертоловской СОШ № 1.

– Ещё в начале учебного года я составила план подготовки и старалась ему следовать, – рассказывает Виктория Есина. – Расписала, в какие дни я готовлюсь к математике, к русскому, также ходила на дополнительные занятия к учительнице по русскому языку и литературе. На каждом уроке мы решали много тестовых заданий, писали сочинения. Школа вообще очень помогла в подготовке к экзаменам. Будущим выпускникам я советую не забывать про отдых, потому что очень важно соблюдать этот баланс.

– Во время подготовки я написала более 40 сочинений, тщательно проверенных репетитором и учителем и проанализированных мной, – говорит Анна Валентинок. – Занималась по 8–10 часов в неделю (примерно 2 часа в день с выходными). Свободное время я стараюсь уделять иностранным языкам – учу английский и французский.

Стобалльник Серафим Еремин на протяжении 11 школьных лет учился только на «отлично». Последние два года – в классе социально-экономического профиля. Выпускник – постоянный участник Всероссийской олимпиады школьников, призёр муниципального этапа ВСОШ по праву в 2021 году, по обществознанию – в 2022 году. Как говорит юноша, достичь столь высокого результата удалось благодаря учителю русского языка и литературы Ирине Анатольевне Вороненко и поддержке классного руководителя Людмилы Владимировны Чмутовой.

Химия

Высший балл по химии получили Дмитрий Касимов из Колтушской СОШ, Алина Панова из Муринского центра образования № 4 и Арутюн Джагарян из Сертоловской СОШ № 1.

– Я всегда интересовался химией, это – главный секрет успеха, – говорит Арутюн Джангирян. – Был уверен, что всё решу легко! После экзамена понял, что написал работу хорошо. Я ведь усиленно готовился, участвовал в районном и областном этапах Всероссийской олимпиады школьников по химии, но дальше никогда не проходил. В 10 классе занимался по программе «Действующая химия» в Центре «Интеллект». Готовился в школе с учителем по химии Еленой Александровной Константиновой, которая внесла огромный вклад в результат, так как с восьмого класса давала много дополнительного, интересного и полезного материала. Очень много работы я проделал самостоятельно. Немного томительно было ждать результатов. Переживал. Но меня поддерживали моя семья, друзья и одноклассники, поэтому смог справиться с волнением.

– Осваивала задания вместе со своим педагогом по химии и преподавателем из онлайн-школы, – делится секретом своего успеха Алина Панова. – Главное в подготовке – это стремление быть лучше. Я желаю всем выпускникам сил и мотивации к учёбе. Помните: каждый шаг к цели делает вас сильнее!

– Самое главное – быть нацеленным на высокий результат, – считает Дмитрий Касимов. – Готовиться лучше начинать в 10 классе, но и за год можно успеть с подготовкой. ЕГЭ – это не сложно, только надо много практики, а ещё обращать внимание на рекомендации педагогов. ЕГЭ под силу всем.

Литература

Максимальный результат по литературе получили Мария Воробьева из Муринского центра образования № 2; Арина Кулик из Центра образования «Кудрово» и Олеся Молчанова из Всеволожского центра образования.

– Хочу поступить на факультет «Медиакоммуникации» Высшей школы экономики, поэтому сдавала литературу, – рассказывает Мария Воробьева. – Экзамен сложный: нужно прочитать большое количество художественных произведений, выучить наизусть около шестидесяти стихотворений, изучить много дополнительного материала. Со временем ко мне пришло понимание терминологии и умение глубоко анализировать произведения, это позволило научиться постигать вложенный в них авторский замысел. По ходу подготовка к экзамену стала моим увлечением. Появился спортивный интерес – сдать литературу на высший балл. Это занятие казалось мне приключением. Путеводителем по увлекательному маршруту и наставником по подготовке стала классный руководитель, учитель русского языка и литературы Татьяна Валериановна Юзвик. Она помогала мне готовиться к экзамену, давая практические советы для написания сочинений. Её поддержка – моё топливо.

– Я не воспринимала ЕГЭ как что-то страшное, относилась к нему как к обычному школьному тесту, – опровергает сложившейся стереотип Арина Кулик. – Думаю, что высокого результата я смогла достичь благодаря своему отношению к экзамену. Вероятно, большую роль сыграли и олимпиады, в которых я участвовала несколько лет – атмосфера интеллектуальных испытаний со временем стала привычной и перестала вызывать волнение. У меня не было репетиторов и каких-либо онлайн-курсов, достаточно было той информации, которую я еженедельно получала на уроках литературы, обучаясь в профильном гуманитарном классе, и дополнительных занятий в 10–11 классах по курсу «Литературная гостиная», которую вела Н.А. Ермолина. Литература всегда интересовала меня как вид искусства, а не как школьный предмет. Будущим выпускникам я искренне советую полюбить свой предмет – именно тогда удача будет на вашей стороне!

– Для успешной сдачи экзамена по литературе важно уметь проанализировать текст и убедительно написать анализ – вот, собственно, и вся задача, – считает выпускница Олеся. Молчанова. – Я избегала рисков как огня, и писала только то, что знала и хорошо помнила, в чём была уверена. Много кто называл литературу сложным предметом, но с этим можно согласиться только частично. Если человек грамотен, умеет логически мыслить и достаточно начитан, он не будет испытывать трудностей. Максимальный балл получила благодаря своему педагогу Ольге Павловне Крупновой. Без такого наставника я вряд ли решилась бы на экзамен по литературе.

Ирэн ОВСЕПЯН