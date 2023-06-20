Сертоловские врачи поделились опытом с псковскими коллегами

16 июня, в канун Дня медицинского работника, врачи Сертоловской городской больницы принимали в стенах своего лечебного учреждения коллег из Псковской области. Они приехали, чтобы ознакомиться с опытом сертоловчан по оказанию медицинской помощи комиссованным участникам СВО и членам их семей, в том числе – по организации работы центра реабилитации. Что касается последнего, то такие центры по поручению Президента РФ Владимира Путина должны появиться во всех регионах России.

Начальник департамента по организации медицинской помощи и реализации проектов на территории Ленинградской области Светлана Синько пояснила, что «программа Президента РФ направлена на то, чтобы оказать помощь тем людям, которые в данный момент поддерживают нас. В части медицины мы должны показать всё, что можем сделать для этих людей».

Понятно, что, когда за опытом обратились специалисты соседнего региона, перед которыми стоят такие же задачи, им оказали всяческую поддержку. Перед медицинскими работниками из Псковской области выступили главный врач Сертоловской городской больницы Сергей Азаренко, заместитель главного врача по реабилитации – врач-терапевт, остеопат и реабилитолог Иван Воейков, руководитель организационно-методического кабинета по оказанию медицинской помощи лицам, участвующим в СВО и приравненных к ним, – Лейла Мамсурова.

Дмитрий КАРПОВ

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