Первоклассникам Ленобласти подарят набор книг для интересного чтения

В День знаний, 1 сентября, ученики 1-х классов школ Ленинградской области получат в подарок набор из четырех книг и одной тетради для творчества. Красочные издания расскажут о малой родине, основах безопасности и семейных ценностях.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году начнут свою школьную жизнь почти 25 тысяч маленьких ленинградцев. Благодаря подаренным книгам каждый первоклассник сможет узнать интересные факты о своей малой родине. Так, «Азбука Ленинградской области» в доступной для ребенка форме дает возможность познакомиться с уникальными историческими объектами родной земли. Сборник и рабочая тетрадь «Жемчужины земли Ленинградской» посвящены как особенным местам, так и истории, культуре, традициям народов Северо-Западной части России, а также населения Ленинградской области.

Полезной для ребят будет и «Азбука безопасной и здоровой жизни» – в книге увлекательно и доступно для детей младшего школьного возраста изложены правила безопасности: в быту, на улице, на дороге, на природе. Книга-альбом «Моя семья» расскажет о том, что такое семья, как в ней распределяются обязанности, какие существуют традиции, ценности, правила общения и этикета внутри семьи. Также предусмотрены страницы для творчества.

Фото пресс-службы областного правительства