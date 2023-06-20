Ленобласть выдала Филиппу Киркорову разрешение на строительство ТРК «Звезда» в Новосаратовке

Российскому певцу Филиппу Киркорову дали разрешение на строительство торгово-развлекательного комплекса «Звезда» в Новосаратовке Всеволожского района. О планах артиста стало известно еще в прошлом году, однако документы были поданы только в конце мая 2023 года.

Напомним, Филипп Киркоров стал одним из подписантов соглашения с Ленинградской областью о строительстве нового ТРК. Свою подпись певец поставил в качестве одного из соучредителей компании-инвестора ООО «Строительные решения».

Как рассказал в ходе ПМЭФ-2023 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, 31 мая компания, в которой певец является соучредителем, подала документы, а в начале июня ей выдали разрешение на строительство.

«Этот проект начал реализовываться на территории Ленинградской области. По крайней мере, власти всё для этого сделали», – отметил глава региона.

Пресс-служба областного правительства

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