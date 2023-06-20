Во Всеволожском районе пройдет ярмарка вакансий

Комитет по труду и занятости Ленинградской области анонсировал мероприятия второго этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Соискателей ждут прямые собеседования с работодателями, уроки предпринимательства от Фонда поддержки, а также мастер-классы от профессиональных карьерных консультантов.

Во Всеволожском районе мероприятия пройдут 23 июня с 11.00 до 14.00 по нескольким адресам:

Всеволожский ЦКД (Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110);

Детская школа искусств г. Кудрово (Кудрово, пр. Строителей, д. 41А);

Коворкинг-центр «Муриум» (Мурино, ул. Екатерининская, д. 8/1);

Молодежно-подростковый клуб «Сириус» (Сертолово, ул. Молодцова, д. 15 А.).

Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.