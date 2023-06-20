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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе пройдет ярмарка вакансий

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Комитет по труду и занятости Ленинградской области анонсировал мероприятия второго этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Соискателей ждут прямые собеседования с работодателями, уроки предпринимательства от Фонда поддержки, а также мастер-классы от профессиональных карьерных консультантов.

Во Всеволожском районе мероприятия пройдут 23 июня с 11.00 до 14.00 по нескольким адресам:

Всеволожский ЦКД (Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110);
Детская школа искусств г. Кудрово (Кудрово, пр. Строителей,  д. 41А);
Коворкинг-центр «Муриум» (Мурино, ул. Екатерининская, д. 8/1);
Молодежно-подростковый клуб «Сириус» (Сертолово, ул. Молодцова, д. 15 А.).

Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.

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