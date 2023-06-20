Во Всеволожском районе пригодными для купания признаны два озера

Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области скорректировали список мест для купания, которые соответствуют санитарным нормам. Всего в регионе безопасными признаны 19 водоемов, два из которых расположены во Всеволожском районе.

В рамках социально-гигиенического мониторинга специалисты определили 41 контрольную точку для исследования воды, из которых регулярно производится забор проб. Таким образом список безопасных для купания водоемов корректируется во время всего купального сезона.

Согласно последним исследованиям, во Всеволожском районе рекомендовано купаться в озерах Медное (Юкковское сельское поселение) и Лемболовское (ст. Лемболово). Остальные водоемы не соответствуют санитарным нормам. В Роспотребнадзоре напоминают, что купание в небезопасных водоёмах может создать угрозу заражения инфекциями бактериальной, вирусной, паразитарной этиологии.

Также напомним, что в популярных среди населения местах отдыха у воды проходят регулярные рейды спасательных служб. Специалисты следят за соблюдением правил безопасного купания и при необходимости проводят с отдыхающими профилактические беседы.