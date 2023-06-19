Ленобласть привлекает новых инвесторов к строительству соцобъектов

Группа «А101» построит детские сады и школы для пяти тысяч детей и поможет обманутым дольщикам. Соглашение с генеральным директором ГК «А101» Игнатием Данилиди подписал губернатор Ленинградской области Александром Дрозденко на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщает строительный комитет ЛО, инвестор также профинансирует завершение строительства проблемного объекта, ключи от которого ждут 250 дольщиков.

– Новое соглашение предусматривает строительство 10 детских садов и 3 школ во Всеволожском и Ломоносовском районах, а также дает нам возможность, выполняя поручение Президента России Владимира Путина, строить комфортное, доступное жилье и сбалансированно развивать территории, с тем, чтобы у нас были – и жилье, и сопутствующие промышленные зоны, и экологические зоны для отдыха, – рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Общий объем инвестиций застройщика в экономику Ленинградской области составит 92 миллиарда рублей, включая строительство социальных объектов, помощь обманутым дольщикам и жилищное строительство. Сегодня московская группа компаний реализует два жилищных проекта в Лаголово и Всеволожске с участием финансирования от банков ВТБ и Дом.РФ.

В рамках заключенного соглашения Правительство Ленинградской области окажет девелоперу содействие в строительстве социальной инфраструктуры и выделит преференции в жилищных проектах за помощь обманутым дольщикам.

По материалам строительного комитета ЛО