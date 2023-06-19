Всеволожский район 22 июня присоединится к акции «Свеча памяти»

В День памяти и скорби, 22 июня, ровно в 12.15 одновременно по всей России объявляется минута молчания. В этот день 82 года назад началась самая страшная война в истории нашей страны – это день начала Великой Отечественной войны.

Начиная с 2009 года в День памяти и скорби 22 июня проводится традиционная мемориальная акция «Свеча памяти». На 1 минуту жизнь замирает. Люди склоняют головы и вспоминают родных и близких, переживших самую кровопролитную войну ХХ века (прерывается вещание в эфире телевидения и радио, прекращают работать кассы в торговых центрах, останавливается общественный транспорт, останавливаются личные автомобили, останавливается работа на тех предприятиях, где это позволяет технологический цикл).

Жителей Всеволожского района приглашают присоединиться к акции и почтить память жертв Великой Отечественной войны, отдать дань уважения героям, вспомнить родных и близких, которых затронуло то страшное время.