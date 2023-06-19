Во Всеволожском районе прошел фестиваль национальных культур «Молодежный этноград»

Лезгинку сменяют звуки зурны, а девушки в тюбетейках кружатся в хороводе под «Калинку-малинку». Нет, это не сон этнографа, просто так зажигательно проводили свободное время участники II Международного фестиваля национальных культур «Молодежный этноград».

В этом году торжество интернационализма собрало более 250 человек. Они представляли разные страны и диаспоры. Особые гости – представители новых регионов России: ребята из Мелитополя и Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи. На фестивале вуз подписал соглашение о сотрудничестве с Центром «Молодежный» Ленинградской области. Теперь регионы будут идти рука об руку в сфере молодежной политики, станут проводить совместные мероприятия, обмениваться опытом в области образования и ездить друг к другу в гости.

Многонациональная и уникальная

Открытие фестиваля состоялось (филиал Центрального военного-морского музея «Дорога жизни»). Место выбрали не случайно: молодежь не должна забывать о суровых днях блокады Ленинграда.

– История не терпит сослагательного наклонения, – отметил в приветственной речи заведующий филиалом Виктор Березняцкий. – Память бессмертна. Молодежь должна помнить о тех страшных событиях. Вы можете передавать память из поколения в поколение. Не забывайте, что Дорога жизни стала нитью, по которой город получал продовольствие. Люди стойко выдержали трудные испытания. Они не сдались. Фашисты были разбиты. Да, немцы вошли в Ленинград – пленными. Их позорно вели по улицам города.

– Россия – многонациональна, и этим она уникальна, – зачитала приветствие от спикера Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина почетный гражданин города Всеволожска Дина Коробкова. – Красота нашей страны в многообразии, а сила – в единстве. Интересных встреч, успешной работы и радостных знакомств!

Выступивший на фестивале председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов, касаясь последних событий в мире, был очень эмоционален.

– Пока недружественные страны пытаются вбить клин в согласие, братство народов нашей страны, российское студенчество отвечает фестивалем дружбы. Россия – это образец межнациональной политики. Наша страна не американский «плавильный котел», который уничтожает уникальность народов! Она и не империя, несущая цивилизацию, как мнила себя всегда Британия, где уважение к народам всегда оставалось чисто декларативным. Думаете, эти государства пример для подражания? А вот и нет! Они захватчики, которые уничтожают коренные народы.

Соцветие культур и обычаев

Фестиваль получился добрым, семейным и теплым. Участники из нескольких стран и регионов России проводили мастер-классы народных ремёсел, этнические конкурсы и квесты.

Молодёжь познакомилась с декоративно-прикладным творчеством Дагестана и Узбекистана, освоила арабскую «вязь», изготовила куклы-обереги. Ребята в национальных костюмах пели и танцевали, читали стихи и показывали миниатюры. Концерт с множеством остановок в самых интересных регионах и странах был очень познавательным: что ни номер, то знакомство с культурными традициями. Все вместе водили хоровод, танцевали и пели задорные частушки.

Во время вечерних посиделок у костра ребята пробовали национальные блюда: соленья и моченые яблочки, учпочмаки и плов. Словом, устроили пир на весь мир.

– Если взять в руки букет полевых цветов и рассмотреть его, то можно заметить, что каждый цветок неповторим и уникален, – отмечает организатор фестиваля, руководитель представительства Ассамблеи народов Евразии в Ленинградской области Юрий Паламарчук. – Каждый из них имеет свою чарующую форму и аромат. Так и с народами нашей огромной страны. В России проживают русские, татары, башкиры, чуваши, буряты, мордва, калмыки и много представителей разных народов. Каждый из них самобытен, имеет свою культуру, обычаи, богат интересными традициями, верованиями и вносит свой вклад в общее дело развития России. Поэтому очень важно крепить дружбу и сотрудничество наших народов, уважая в то же время национальные чувства каждого из них. Вместе мы по-настоящему сильны.

– В прошлом году я была спикером фестиваля, но в этом году решила стать участницей, – рассказывает Пелагея Терентьева, представляющая чувашское культурное общество Ленинградской области. – Надеюсь найти новых друзей. Я уже подружилась с девочками из Мариуполя. Обменялись контактами. Теперь будем переписываться и звонить друг другу. Такие мероприятия сближают. Все мы разные и интересные. Я охотно знакомлюсь с традициями других народов. Очень люблю татарский праздник «Сабантуй» в Энколово. В России сложился огромный интересный мир, где национальность рассматриваем исключительно как самобытность и повод познакомиться поближе. Объединение народов на фоне праздников – лучшее, что можно придумать. Важно уметь правильно отмечать праздники друг друга, а не только свои.

– «Радуга потому красива, что собрала в себе все земные цвета», – написал Расул Гамзатов, сравнивая палитру народностей, живущих на территории Дагестана, – говорит Ильяс, он переехал с семьей в Санкт-Петербург из Дагестана. – Каждый народ самобытен, имеет свою культуру, обычаи, богат интересными традициями, верованиями и вносит свой вклад в общее дело развития страны. Поэтому очень важно крепить дружбу и сотрудничество наших народов, уважая в то же время национальные чувства каждого из них.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО