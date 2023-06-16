Жилой комплекс «Ромашки» в Мурино готов принять первых новоселов

Дольщиков третьего корпуса долгостроя «Ромашки» можно поздравить с новосельем. Объект готов принять первых жильцов.

Дом обещали сдать в эксплуатацию ещё в 2014 году, но только теперь владельцы наконец получили ключи от долгожданных квартир. Это удалось благодаря совместной работе застройщика с правительством региона.

– Мы признательны правительству Ленинградской области, которое помогло возобновить строительство в сложный момент, – рассказал руководитель «О2 Групп» Алексей Дмитриев. – Сначала возникли финансовые трудности – банк-партнер попал под санацию. Затем в дело вмешалась пандемия. Областные власти инвестировали в строительство, купив квартиры для нужд региона. Ход работ находился под личным контролем губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Большой вклад в его реализацию внёс заместитель председателя правительства по строительству и ЖКХ Евгений Барановский. На примере ЖК «Ромашки» мы видим, что в Ленинградской области работает высокопрофессиональная команда единомышленников, ориентированных на конечный результат.

Жилой комплекс, расположенный на Шоссе в Лаврики, 95, является обладателем сертификата Книги рекордов России благодаря самым большим нарисованным на фасаде дома ромашкам. Рисунок занимает площадь в 318 квадратных метров. Автор ромашек – художник Алексей Сергиенко – планирует продолжить тематическое оформление жилого комплекса и, возможно, установить новый мировой рекорд.

– Любому художнику очень приятно увидеть свои картины на жилых домах, – поделится эмоциями художник. – В перспективе – украсить таким дизайном всю территорию. Нужно, чтобы ромашек было больше, и тогда люди будут чаще улыбаться.

Тем временем на очереди достройка следующего корпуса ЖК «Ромашки». Скорейшее завершение строительства станет возможным благодаря поддержке Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного кредитования и компании «ДОМ.РФ»: с застройщиком подписан кредитный договор, получено одобрение банка на финансирование завершения строительства.

Таким образом, уже с июля 2023 года для новых покупателей квартир будет доступна ипотека от «ДОМ.РФ», а все договоры будут заключаться с использованием эскроу-счетов.

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы областного правтельства