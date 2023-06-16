Врачи не боги, но иногда творят чудеса

С 22 мая Всеволожскую клиническую межрайонную больницу возглавляет Станислав Понкратов. О планах развития учреждения, проблемах и путях их решения новый главврач рассказал корреспонденту «Всеволожских вестей».

Голос пациента превыше всего

– Станислав Викторович, в системе здравоохранения вы человек не новый. Окончив Военно-медицинскую академию, работали врачом-урологом, а последние «без одного дня» пять лет возглавляли поликлиническое объединение № 88 в Санкт-Петербурге. Как вы выбрали свою профессию?

– Стать врачом решил, будучи ещё школьником, по примеру старшего двоюродного брата. Мой отец, сотрудник правоохранительных органов, очень хотел, чтобы я выбрал его профессию, но меня поддержала мама. Интереса к гуманитарным предметам у меня не было, а вот химию и биологию знал отлично, поэтому пошёл в химико-биологический класс. Успешно прошёл все экзаменационные испытания и был зачислен в Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга. Учился на факультете подготовки врачей для ВВС. После окончания поступил в ординатуру.

– До назначения главным врачом вы сталкивались по работе с медицинскими учреждениями Всеволожского района?

– После ординатуры почти год проработал на четверть ставки в поселке Кузьмоловский, в филиале Ленинградского онкологического клинического диспансера. Это был мой первый опыт как хирурга.

– Сегодня ваше основное время занимает не лечебная, а административная работа. Не жаль?

– Ещё Николай Иванович Пирогов сказал, что хороший хирург спасает жизнь одного пациента, а хороший организатор – тысячи жизней. Это стало моим девизом.

– Какие цели вы ставите перед собой в связи с новым назначением?

– Моя задача как руководителя – на любом месте организовать работу медперсонала так, чтобы становилось лучше и пациентам, и сотрудникам больницы. Самая привередливая бабушка должна остаться довольной. А для этого важно наладить систему записи к врачам и работу первичного звена – доврачебные кабинеты. Это позволит разгрузить медиков узкой специализации, ликвидировать очереди и долгое ожидание приёма. Сейчас мы анализируем существующую систему, ищем «узкие» места, решаем, как исправить недостатки. Нужно, по крайней мере, полгода, чтобы внедрить нововведения.

Кадры, как всегда, решают всё

– Успели за три недели очертить круг проблем, которые нужно решать? Или времени было мало?

– Безусловно, для того чтобы полностью представить всю картину, оценить ситуацию, необходимо время. Я обошёл и объездил все подразделения больницы. Основная проблема – нехватка специалистов первичного звена, терапевтов, медсестер. Когда медиков не хватает, возрастает нагрузка на остальных. Думаю, что с помощью программы «Земский доктор», различных систем поощрения молодых специалистов удастся привлечь новых профессионалов в амбулатории, ФАПы. Сотрудничество с молодёжью – это работа на будущее.

– Каким образом вы будете слушать голос пациента?

– Кроме анализа жалоб и обращений, необходимо общаться с представителями пациентских сообществ, например в муниципальных образованиях. Также продолжим работу с существующим Общественным советом, в который входят авторитетные личности, способные как донести до нас нужды и чаяния жителей района, так и выслушать нас, и в свою очередь оказать нам помощь и поддержку. Мы готовы услышать любого, кто обращается в нашу больницу, и постараемся ликвидировать любые барьеры в общении между пациентами и врачами.

– Кадровая политика – краеугольный камень любых реформ. Говорят, что новый человек всегда приходит со своей командой специалистов. Некоторые врачи переживают, что они останутся не у дел. Что скажете об этом?

– Хочу успокоить хороших специалистов. Махать шашкой я не привык. Все профессионалы останутся на своих местах. Для меня очень важно наладить обратную связь с сотрудниками. К медицинским работникам я всегда отношусь с пиететом.

– Ваше впечатление от новых коллег?

– Хороший, профессиональный коллектив. Работоспособные люди, нацеленные на развитие. Но для того чтобы этот потенциал реализовать в полной мере и идти дальше, нам предстоит многому научиться, выстроить работу таким образом, чтобы быть в тренде тех больших изменений, которые происходят в здравоохранении.

– Любые новшества, даже самые благие, часто наталкиваются на сопротивление коллектива. Вы чувствуете его?

– Коллектив Всеволожской больницы – почти три тысячи специалистов, и каждый имеет свой взгляд и своё мнение на любой процесс. Чтобы все работали как единое целое, необходима четко выстроенная, налаженная система. Улучшать, конечно же, есть что, и сейчас мы наряду с собственными впечатлениями собираем предложения, идеи на этот счёт от сотрудников больницы.

Важная тема – работа межрайонного сосудистого центра, который оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь. Он должен развиваться, идти в ногу с современными тенденциями мировой медицины. Также постараемся дать ход реализации проекта строительства нового хирургического корпуса, что позволит усилить помощь в области сердечно-сосудистой хирургии и других направлений медицинской помощи. Этот вопрос стоит на повестке дня с 2019 года, однако его решению помешала пандемия.

Нужно любить свою работу

– Несмотря на критику нашей системы здравоохранения, у неё есть много положительных аспектов по сравнению даже с американской. Обычный российский врач по сравнению с западными – профессор. В своё время президент США Билл Клинтон даже предлагал систему реформирования здравоохранения по российскому образцу…

– Занимаясь активной хирургической деятельностью, я не раз проходил стажировки за рубежом, бывал в Германии, Америке. Начнём с того, что медицина как в Европе, так и в США платная. Да, есть определенные субсидии, но они рассчитаны на самые бедные слои населения, например людей без определенного места жительства.

«Скорая» там приедет к пациенту, когда уже практически ничего сделать нельзя. Западные врачи специализируются в узком направлении и работают строго по стандартам. Наши же студенты с первого курса начинают изучать весь спектр наук о человеке. У нас совершенно уникальная система подготовки медиков. Такой нет нигде в мире.

– Идёт СВО, уже сейчас есть её участники, которые нуждаются в медицинской помощи. Как организована такая работа?

– С первого июня у нас работает служба психологической поддержки для участников СВО и членов их семей. Кроме того, каждый участник СВО может пройти обследование и консультацию врача в приоритетном порядке, для этого организован специальный сестринский пост сопровождения.

– Что главное в работе врача?

– Нужно любить свою работу.

– А в работе управленца?

– Нужно любить свою работу. Нужно смело смотреть в будущее, постоянно учиться, применять на практике полученные знания, не бояться новшеств.

– Был в вашей практике безнадежный случай, когда удалось вытащить человека, как говорят, «с того света»?

– Это очень сложный вопрос. Врачи не Боги, и иногда пациенты уходят, несмотря на то, что все сделано безукоризненно с точки зрения медицинской науки. А иногда, наоборот, случается чудо и удается подарить жизнь совершенно безнадежному больному. Однажды я прооперировал пациента с огромной опухолью, которому, по всем заключениям, жить оставалось несколько дней. Пациент остался жить, и это было настоящим чудом.

– Как главный врач что посоветуете нашим читателям?

– Следить за своим здоровьем. Современные методы лечения позволяют предотвратить сложные заболевания. Но для этого необходима своевременная профилактика, первичная диагностика и диспансеризация. Берегите себя и своих близких!

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН