Во Всеволожском районе прошла конная выставка «Иппосфера 2023»

Крупнейшая в России и СНГ конная выставка «Иппосфера 2023» прошла во Всеволожском районе. Более сотни участников – коннозаводчиков, производителей товаров для лошадей и всадников, специалистов отрасли и профессиональных спортсменов, около 200 лошадей почти двух десятков различных пород из 18 регионов страны собрались в КСК «Дерби». За четыре дня конноспортивный праздник посетили более 10 000 зрителей.

Важнейшее событие «конного мира»

С 9 по 12 июня конноспортивный клуб «Дерби» приветливо распахнул свои двери для гостей и участников одного из самых важных и масштабных событий «конного мира». Международная выставка «Иппосфера» проводится на ленинградской земле с 1999 года. И в эти дни весь цвет отечественной конной индустрии и любители лошадей собрались в деревне Энколово.

Уже с раннего утра гости праздника спешили занять лучшие места на трибунах и скамейках по периметру открытого манежа.

Ясная, солнечная погода позволила организаторам провести мероприятие в формате Open Air. На открытии выставки присутствовали начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов и руководитель Станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района Руслан Идиатулин.

– Главная цель мероприятия – сохранение и поддержание традиций и культуры конного дела в стране, популяризация лошадей российского разведения для спорта, работы в агропромышленном секторе и активного отдыха, а также развитие племенной работы не только в России, но и за её пределами, – отметил Леонид Кротов.

– На выставке «Иппосфера 2023» задействован мобильный ветеринарный амбулаторно-диагностический комплекс ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района». Ветеринарные специалисты провели профилактическую дезинфекцию, клинический осмотр прибывших лошадей, проверили входящие ветеринарные сопроводительные документы. В случае необходимости наши специалисты готовы оказать лечебную помощь, – дополнил своего руководителя Руслан Идиатулин.

Ну а многочисленных зрителей ждала насыщенная программа и уютная атмосфера, которая дополнялась запахами кофе, свежей выпечки, шашлыков, звуками этнической музыки и манящим разнообразием сувенирной продукции и товаров для лошадей.

– Ежедневно на главном и малом манежах будут проходить красочные представления, соревнования по конкуру и хоббихорсингу, мотоконное шоу, арабское шоу, пони-шоу, монопородные выставки, костюмированные показательные выступления клубов и театрализованные постановки с элементами джигитовки. В специально выделенных зонах гостей ждут творческие и конные мастер-классы и живое общение с лошадьми и их хозяевами в открытой конюшне. Параллельно с демонстрационной и выставочной программами пройдут деловые мероприятия, посвящённые важным темам отрасли. Эксперты ветеринарии осветят актуальные темы, касающиеся сферы здоровья, лечения и профилактики болезней лошадей. А бойцы поискового отряда «Лиза Алерт» расскажут о роли своего конного подразделения в поиске пропавших людей, – отметила представитель пресс-службы выставки «Иппосфера 2023» Надежда Бандурко.

Породные ринги

Ежедневно на радость зрителям и на суд экспертов на манеж выводились лучшие представители заводских и аборигенных пород. Жеребцы-производители и перспективные к разведению и спорту кобылы, от американских миниатюрных лошадей и пони до могучих «атлантов» тяжеловозных пород, боролись за главные призы в различных номинациях. Гордость российского коневодства – орловские рысаки – поражали своей статью и размашистыми аллюрами, грациозные и гордые ахалтекинцы очаровывали «лебедиными» шеями, а «щучьи» профили арабских лошадей не могли не впечатлить зрителей и судей. Демонстрация мастей, экстерьерных достоинств и статей дополнялась рассказами об истории породы и её особенностях. «Золото России» – «дончаки», восхитительные лошади светло-гнедой и рыжей масти, выведенные в бескрайних степях Дона. Порода чуть не исчезла в годы перестройки и лихих 90-х. И только благодаря энтузиастам и частным владельцам она сохранилась и развивается. Лошади буденновской породы и русской верховой в начале ХХ века выводились специально для кавалерии, а сегодня широко используются в конном спорте. Наряду с представителями и гордостью отечественного коневодства на выставке зрители смогли познакомиться и с зарубежными заводскими породами. Более восьми лет владелица Ранчо «Идальго» Елена Чистякова занимается импортом лошадей породы Pura Rasa Espanola (чистокровная испанская лошадь), которая больше известна как андалузская, также лошадей породы лузитано.

Блеснули своей красотой и лошади местных пород. Специально для них была введена номинация «Краса аборигенов – 2023».

Жеребец вятской породы по кличке Вальс приехал на «Иппосферу» из Московского зоопарка. Чемпионом ринга среди лошадей мезенской породы стал молодой жеребец Норби (владелец Кристина Лодынина, Конный дом «Привилегия», Ленинградская область). Забайкальскую породу лошадей легко узнать по характерной для нее густой кудрявой шерсти. Первое место в ринге среди этой породы заняла кобыла по кличке Чудесная (владелец Яна Платонова, Частный конный клуб «Ерельки», Всеволожский район). Лошади кабардинской породы сегодня блистали не только в ринге. Общество черкесских всадников «Шыу Хасэ» в традиционных костюмах с песнями, танцами и демонстрацией шедевров оружейного и шорного ремесла представили яркое конное шоу. В адыгском языке слова «конь» и «брат» созвучны, что показывает отношение народов Северного Кавказа к лошадям. Кабардинская порода – одна из древнейших официально зарегистрированных в России. Она появилась ещё в XVI веке. Физическая сила, выносливость и неприхотливость этих лошадей делают их незаменимыми в условиях горной местности.

И все же главный титул – Абсолютного чемпиона выставки «Иппосфера 2023» получил жеребец буденновской породы по кличке Барьер (владелец ООО «РДС-АГРО», Новгородская область). Его «золотистой» масти профиль станет «лицом» рекламной кампании юбилейной XXV выставки «Иппосфера», которая состоится в следующем году.

И «хлеб», и зрелище

Организаторы выставки «Иппосфера 2023» постарались разнообразить программу и сделать её не только познавательной и интересной, но и зрелищной. Чтобы не утомить гостей праздника однообразием презентаций пород, практически после каждого ринга на манеж выходили конноспортивные коллективы, выступление которых окунало зрителей то в сказочную атмосферу, то в эпоху средневековых рыцарей и благородных дам. И уж совсем не могла не покорить гостей история из жизни «Дикого запада», представленная любителями вестерн-дисциплин. Здесь было всё – и любовь, и ревность, и «бешеные» скачки, и стрельба, и «ковбойские разборки».

Под испанские мотивы в восхитительных нарядах несколько раз на манеже появлялись всадницы известного во всей России конного шоу «Идальго» вместе с руководителем Еленой Чистяковой. Верхом на лошадях и с земли они демонстрировали искусство выездки и дрессуры, используя уникальных лошадей андалузской, лузитанской пород и миниатюрных лошадок.

С интересом зрители наблюдали за действиями грозных средневековых рыцарей.

Закованных с пяток до макушки в железо всадников несли крупные, крепкие кони, также облаченные в наряды эпохи Крестовых походов. В ходе рыцарского турнира претендентам на сердце прекрасной дамы нужно было на скаку дважды пора-

зить копьем тренировочный снаряд – сарацин, снять копьем закрепленное на стойке кольцо, поднять копьем с земли платок, разрубить мечом четыре кочана капусты и попасть копьем в мишень. А в финальной части поединков рыцари сошлись в ристалище. Разделенные барьером всадники мчались навстречу друг другу с копьями наперевес. От встречи с закованными в металлические доспехи всадниками деревянные копья не выдерживали и ломались. И только в одном поединке рыцарь рухнул на землю. Поднимать его пришлось нескольким «оруженосцам».

Подумали организаторы и о «хлебе насущном». В течение всех четырех дней для гостей и участников работала фуд-зона с широким разнообразием еды быстрого приготовления от гамбургеров до вареной кукурузы. Самые взыскательные же могли посетить ресторан в шатре для VIP-персон.

Александр СОРОКИН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО