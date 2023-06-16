Во Всеволожске пройдет бесплатный интерактивный спектакль для детей

В это воскресенье, 18 июня, на сцене Всеволожского Центра культуры и досуга будет показан детский интерактивный спектакль «Курочка Ряба и козни мышиного короля». Постановку покажет труппа театра «Легенда», вход свободный.

Юных зрителей ждёт настоящее погружение в сказку: спектакль «Курочка Ряба» – это удивительная смесь театрального и песочного шоу, а декорации создаются буквально на глазах зрителей. Талантливые художники по ходу действия будут «рисовать» песочные картины, которые будут плавно сменяться под музыку и хорошо знакомые сцены сказки.

Представление длится всего 50 минут, так что даже самые непоседливые ребята не успеют заскучать.

Место проведения: большой зал Всеволожского ЦКД (Колтушское шоссе, д.110). Дата и время: 18 июня в 12.00. Возрастное ограничение: от трёх лет и старше.

Фото театра «Легенда»