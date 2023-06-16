Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей Ленобласти

Во время «прямой линии» с губернатором Ленинградской области телефон не умолкал ни на минуту. Пауз между звонками к главе региона не было. Всего состоялось около десяти «сеансов подключения»: Сосново, Тихвин, Кингисепп, Волосово…

«Извините, немного задержался. Уже звонят! Слушаю!» – с этих фраз стартовал диалог с жителями. Иногда ответы губернатора дополняли главы администраций, руководители профильных комитетов. Все они виртуально присутствовали на сеансе связи. Дорожные ремонты, восстановление домов творчества и культуры и благоустройство – это лишь краткий список тем, которые затронули во время «прямой линии».

О дорогах

Первым дозвонился житель из Приозерского района. Его интересовали сразу несколько вопросов: восстановление крыши Сосновского дома творчества, ремонт дороги Ушково – Гравийное и деятельность некого предпринимателя, занимающегося незаконным уловом рыбы.

– Что касается проблемной дороги, правительство ищет возможность договориться с крупными подрядчиками, у которых есть опыт реализации больших проектов в регионе, – отметил глава региона. – Возможно, что они согласится восстановить ее в 2024 году, а средства получить в 2025-м. По другому – никак, так как сейчас регион должен выполнить две важные задачи – помочь обманутым дольщикам и выплатить компенсации участникам СВО. Но могу вам пообещать, что мы постараемся сделать дорогу опережающими темпами.

О несогласованном ремонте мощёной дороги в деревне Черное спросила жительница из Волосово. Не спросив жителей, старинную дорогу, которую проложили десятки лет назад её прадеды, теперь начали засыпать щебёнкой.

– Я дам поручение выехать специалистам на место, – сказал губернатор. – Тут нужно искать соломоново решение – предварительно остановить работы, пока точно не станет ясно, насколько ремонт необходим. Но если мощеная дорога того периода хорошая, то пусть она и будет.

О Домах культуры и парках

– Уже в этом году планируется провести ремонт крыльца Сосновского дома культуры, – проинформировал Александр Юрьевич. – Средства на реализацию у нас есть, и бюджет подтвержден. Ждём заявки от местной администрации и проектную документацию. Сегодня я дам поручение разобраться с крышей, провести обследование. Если ситуация аварийная – найдем возможность её отремонтировать.

Жительница Тихвина поинтересовалась: когда, наконец, будет отремонтирован Дом культуры? Из-за того что эпопея с восстановлением здания откладывается, детским творческим коллективам не хватает помещений, приходится совмещать занятия с другими коллективами и вместе ютиться в крохотных помещениях Дворца культуры. Они тесные и душные. На этом фоне каморка папы Карло – шикарные апартаменты.

– Региональные власти согласились выделить субсидию для помощи в ремонте, – отметил губернатор. – Что касается цены вопроса, то она выросла в разы. Кроме того, есть намерение перенести музейную экспозицию из Тихвинского монастыря в гражданский объект. В качестве такого как раз рассматривают Дом культуры. Однако данный вопрос не решен окончательно. Все зависит от будущего проекта.

Жителей Кингисеппа волнует вопрос парка аттракционов «Анюта» на Октябрьском бульваре в Кингисеппе. Из-за благоустройства земельные участки, ранее предоставленные под объекты отдыха детей, потребовали освободить от любых сооружений.

– Знаю этот парк, – рассказал Александр Дрозденко. – Младшую дочь на «Веселые горки» водил кататься. Я только за городок аттракционов. Понятно, что грядет большое благоустройство, но давайте тогда выделим для детских развлечений другое место в черте города. Правительство постарается найти варианты для переноса парка аттракционов в июне. Давайте вместе найдём решение вопроса – терять всем известный детский городок нельзя, так же как и оставить город без аттракционов.

После телефонной связи губернатор пообещал ответить на несколько десятков вопросов, полученных ранее.

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН