Ленобласть принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

На Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 14 по 17 июня, Ленинградская область планирует привлечь инвестиции в размере 700 млн руб.

В ПМЭФ-2023 задействованы более тысячи модераторов и спикеров. Уже известно о приезде генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина, министра финансов и государственного кредита Республики Никарагуа Ивана Адольфо Акоста и вице-президент, министра народной власти по экономике, финансам и внешней торговле Боливарианской Республики Венесуэла Делси Элоина Родригеса Гомеса. При этом государством-гостем станут Объединенные Арабские Эмираты.

…Проведение ПМЭФ-2023, как всегда, приходится на самые длинные дни и самые короткие ночи. Гостиничные номера в этот период обычно переполнены. Большинство иностранных и российских участников платят по нескольку сотен тысяч рублей (плюс транспортные и гостиничные расходы) за удовольствие поучаствовать в российском Давосе и одновременно полюбоваться белыми ночами.

Главная тема Петербургского международного экономического форума этого года «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Говоря о высоком статусе ПМЭФ, который проходит на территории «ЭкспоФорума», достаточно отметить, что в пленарном заседании собирается принять участие президент Владимир Путин.

Вся палитра туристической индустрии будет представлена на стендах Ленинградской области, которые декорировали и живыми елями, и сиденьями в виде камней. Сегодня регион делает ставку на туризм. Губернатор Александр Дрозденко намерен представить инвестиционную стратегию развития отрасли вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко и предложить варианты использования земель лесного фонда для создания туристических объектов.

– Ленинградская область привлекает разных туристов, – отметил в своём Телеграм-канале Александр Юрьевич. – Кто-то едет к нам на машинах, кто-то на велосипедах, а есть такие, кто любит пешие прогулки. К сожалению, мест для размещения путешественников у нас немного. Не хватает современных комфортных гостиниц, а строить отели негде, поскольку доступные участки – это земли Гослесфонда. Наша стратегия содержит данные о сроках окупаемости инвестиций в туристические объекты на Ладоге, Тихвине, а также возле горнолыжных курортов. Мы просчитали окупаемость и рентабельность инвестиций в новые объекты размещения. Нужно признать, что развитие отрасли приведет к росту малого и среднего бизнеса и доходов населения в каждом и конкретном поселении.

По словам Александра Дрозденко, для достижения поставленных целей необходимо внести изменения в федеральное законодательство.

Планируется, что регион подпишет на Петербургском международном экономическом форуме более 40 соглашений. Среди крупных проектов: АО «Криогаз», ООО «Озерный край», АО «Компания «Колос», ПАО «Фосагро», ООО «Глория» и другие.

В рамках соглашений, подготовленных к подписанию на форуме, во Всеволожском районе планируется строительство склада для «Озон», которую реализует ООО «Девелопмент-С». Помимо этого, компания ООО «Вест-Инжиниринг» намерена вложить 3 млрд рублей – предприятие будет выпускать дизель-генераторные установки и электротехническое оборудование. В целом планируется создать 350 рабочих мест.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы областного правительства