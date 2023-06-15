В Романовке продолжается благоустройство

В рамках федеральной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в Романовском сельском поселении в 2019–2020 годах было проведено благоустройство парка, в 2021 году появилась парковая зона, а в прошлом году состоялось открытие центральной площади у Дома культуры «Свеча». Но на этом руководство поселения решило не останавливаться.

Как рассказал заместитель главы администрации Александр Горбунов, в этом году продолжилась начатая несколько лет назад работа по созданию комфортной городской среды для жителей, несмотря на то, что в начале этого пути некоторые жители относились к нововведениям с изрядной долей недоверия. Однако отношение людей изменилось в лучшую сторону, когда они увидели, как шаг за шагом Романовка хорошеет.

В настоящее время активно ведутся работы вдоль Дороги жизни от парка до Дома культуры «Свеча». При этом в местах проведения работ «убираются» только сухие и больные деревья, на месте которых будут высажены новые, причём в большем количестве. Здесь же планируется установка малых архитектурных форм, оборудование мест отдыха для пожилых людей, а также высадка декоративных кустарников и цветов. Конечно же, появятся площадки для детей и пешеходные дорожки. Тем самым будет исключен проезд грузового и легкового транспорта там, где ходят люди. Но не только «на виду» проводятся работы по благоустройству. Придомовые территории, расположенные на удалении от Дороги жизни, – объекты постоянного внимания руководства поселения. Ремонтируются поселковые дороги, тепловые и водопроводные сети, жилой фонд, строятся детские площадки – ведётся планомерная работа, нужная людям.

Всё это осуществляется за счёт средств правительства Ленинградской области, Всеволожского района и Романовского сельского поселения. Администрация активно участвует во всех областных и районных программах, предполагающих выделение средств для развития комфортной городской среды и не намерена сбавлять набранный темп преобразований.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО