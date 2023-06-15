В Ленобласти наградили лучших медицинских работников

В канун Дня медицинского работника состоялась традиционная церемония награждения специалистов отрасли. Медикам были вручены Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Ленинградской области, знаки отличия «За заслуги перед здравоохранением Ленинградской области» I, II и III степени и нагрудные знаки «Отличник здравоохранения».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, регион выполнил все показатели по реализации национальных проектов, которые направлены на то, чтобы сделать медицинскую помощь современной и доступной для каждого жителя Ленинградской области: это и закупка медицинского оборудования для больниц, и привлечение специалистов к работе в областном здравоохранении.

Среди награждённых – представители медицинского сообщества Всеволожского района.

Благодарностью Губернатора Ленинградской области награждена Сорокина Светлана Ивановна – врач-терапевт участковый Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Сертоловская городская больница».

Благодарностью Законодательного собрания Ленинградской области награждён Прокофьев Владимир Юрьевич – врач – психиатр-нарколог наркологического кабинета Всеволожского района Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной наркологический диспансер им. А.Я. Гриненко».

Почетной грамотой Комитета по здравоохранению Ленинградской области награждены:

Азаренко Алла Михайловна – психолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Сертоловская городская больница»;

Воейков Иван Михайлович – заместитель главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Сертоловская городская больница».