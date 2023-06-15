Всеволожцев приглашают танцевать на Юбилейную площадь

Вечером пятницы, 16 июня в 18.30, городская площадь превратится в танцевальную площадку. Всеволожский ЦКД приглашает всех жителей и гостей города потанцевать под любимые мелодии в исполнении оркестра «Фаворит».

Проект «Свежие знания» решил вернуть добрую традицию уличных танцев, которые в свое время собирали людей всех возрастов. Молодежь лихо отплясывала под зажигательные ритмы, люди зрелого возраста плавно двигались под лиричные мотивы, а дети с интересом постигали танцевальные движения под руководством более опытных танцоров. Вновь окунуться в эту атмосферу сможет любой желающий уже в эту пятницу.

Место проведения: г. Всеволожск, Юбилейная площадь. Вход свободный.