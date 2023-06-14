Мадина Загородникова: «У нас работают настоящие профессионалы, способные решать любые задачи»

До недавнего времени Токсовская межрайонная больница подвергалась критике как со стороны жителей, так и властей. Критика была порой хотя и очень жёсткой, но справедливой. Похоже, сегодня, наконец, за решение проблем этого медицинского учреждения взялись всерьёз. В больницу недавно назначен новый главный врач, большой профессионал и опытный управленец – Мадина Кабдиловна Загородникова. С первых дней своей деятельности на этой сложной и ответственной должности она сосредоточила свою работу и работу коллектива на решении первоочередных задач. Об этом Мадина Кабдиловна рассказала в интервью газете.

– Мадина Кабдиловна, вы недавно возглавили больницу. Какие первоочередные задачи сейчас стоят перед руководством?

– В настоящий момент Токсовская межрайонная больница является многопрофильным медицинским учреждением, обслуживающим большую часть Всеволожского района. В структуре больницы круглосуточный стационар, стационар дневного пребывания и амбулаторная помощь представлена четырьмя поликлиниками, девятью амбулаториями и семью фельдшерско-акушерскими пунктами.

Одна из первоочередных задач – анализ ключевых проблем, который позволит создать пошаговую стратегию по устранению «болевых точек» в работе, и в конечном итоге вывести нашу больницу на более качественный уровень оказания медицинской помощи пациентам.

В связи с постоянным приростом обслуживаемого населения, а за последний год – это более 60 000 человек, считаю первоочередной задачей также укрепление и развитие возможностей амбулаторных подразделений учреждения, организации эффективной мобильной работы в удаленных районах и обеспечении доступности и качества оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи на всей территории медицинского учреждения.

В стационаре уже сформирован работоспособный коллектив, оказывающий квалифицированную и, главное, своевременную помощь пациентам. Задачи, которые сегодня стоят перед больницей, решаются. Коллектив с работой справляется. С каждым годом экстренных пациентов все больше. А это повышенная нагрузка на приемное отделение стационара. В настоящий момент решается вопрос по улучшению эффективности работы приемного отделения, разделение потоков поступающих пациентов на взрослые и детские.

– Есть ли дефицит кадров, насколько укомплектована ими больница, много ли молодых специалистов?

– Кадровый вопрос всегда актуален. В настоящий момент в учреждении работает более 1200 сотрудников. Коллектив радикально не менялся, и я, как опытный управленец, понимаю, что людям надо дать возможность и правильное направление в работе. Решению кадровых вопросов способствует целый ряд мер финансовой и социальной поддержки медиков, которые реализуются в Ленинградской области, а именно «Земский доктор», обеспечение медиков жильем, в том числе компенсация найма жилья, для привлечения в коллектив молодых специалистов,

Целевые направления – одна из эффективных мер привлечения молодых специалистов в целом в отрасль и в частности в наше медицинское учреждение.

Все эти меры позволяют нам оставаться конкурентно привлекательными для специалистов. Конечно, мы продолжаем кадровую работу по привлечению специалистов-профессионалов и молодых врачей. В настоящий момент особо нуждаемся в среднем медицинском персонале. Работа медицинской сестры является весьма сложной, а также ответственной, поэтому на этом месте должен быть профессионал, подготовленный человек, имеющий определенный опыт.

– Насколько укомплектована больница современным медицинским оборудованием?

– Оснащение находится на довольно хорошем уровне, и постоянно производится обновление или замена оборудования. За последние два года поставлены новые ультразвуковые диагностические системы, два аппарата рентгеновских стационарных, флюорографический аппарат. В ближайшее время начнут работать аппарат маммографический, аппарат компьютерной томографии на базе поликлиники в Новом Девяткино. Также дооснастили кабинеты физиотерапии.

В ближайшем будущем предстоит решить вопрос с расширением технического оснащения как амбулаторного звена, так и стационара, а именно о необходимости поставки аппарата МРТ, дооснащении отделений эндоскопии, хирургии и травматологии.

В общем, нам предстоит сделать еще очень много!

– Мадина Кабдиловна, расскажите немного о себе. Насколько сложно управлять коллективом?

– Можно сказать, что профессия врача у нас потомственное, семейное призвание. Сын сейчас студент медицинского вуза, муж врач, дочь, ученица первого класса, тоже мечтает лечить людей. А учитывая то, что у меня опыт не только в профессиональной деятельности как врача, но и в медицинской управленческой сфере, то думаю, что задачи, стоящие перед коллективом больницы, будут успешно решены. Наши успехи в преодолении проблем прежде всего зависят от стремления коллектива единомышленников, а здесь работают настоящие профессионалы своего дела, способные решать любые задачи.

– Что бы вы пожелали своим коллегам в канун вашего профессионального праздника?

– Хочу пожелать здоровья и оптимизма! Все лучшее у нас, конечно, впереди! Своему коллективу желаю стойкости, терпения и, конечно, успеха! Ведь только дружный целеустремлённый коллектив единомышленников сможет преодолеть проблемы учреждения и вывести его на новый, достойный уровень.

Токсовская больница медицинское учреждение с большим потенциалом. В первую очередь благодаря замечательному коллективу. Хочу поблагодарить всех, кто принимает активное участие в улучшении работы нашей больницы. Мы стараемся делать нашу работу качественно, взаимопонимание и активное сотрудничество очень нам в этом помогают. А наши пациенты могут обращаться по любым острым вопросам на горячую линию больницы по телефону +7 911 962-14-03, ваш вопрос будет решён максимально быстро и оперативно.

Вопросы задавал Михаил БОНДАРЧИК

Фото из архива М.К. Загородниковой