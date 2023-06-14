В Токсово государственный праздник отметили со спортивным азартом

В Токсовском поселении 12 июня прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Здесь стало доброй традицией отмечать этот праздник спортивными соревнованиями.

С самого утра 12 июня в Культурно-досуговом центре «Токсово», расположенном в деревне Рапполово наблюдалась особая активность. Сотрудники КДЦ готовились к праздничным мероприятиям, которые проходили одновременно на нескольких площадках городского поселения. С 10 часов на площади перед зданием начал собираться народ. И уже через час здесь было около сотни взрослых и детей, готовых принять участие в спортивном празднике.

– Токсово по праву считается одним из самых спортивных поселений в районе. Здесь находится несколько спортивных баз и тренировочных центров, работают множество секций, том числе Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва. Сегодня, в этот знаменательный день, мы четвертый раз организовываем Кросс Памяти, посвященный спортсменам – участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, – поделилась художественный руководитель КДЦ «Токсово» Жанна Хасенова.

На лыжной трассе в лесном массиве на окраине Рапполово организаторы подготовили маршруты для забега и северной ходьбы на три и шесть километров. Принять участие в кроссе прибыли не только местные жители, но и любители бега из Колтушей, Всеволожска, Санкт-Петербурга и других населенных пунктов. Поприветствовать спортсменов пришли глава Токсовского городского поселения Елена Киселева, почётный житель Всеволожского района, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР Леонид Баранов и общественный активист из деревни Рапполово Борис Карпов. После недолгой торжественной части и напутственных слов в адрес спортсменов бегуны и «ходоки» стали готовиться к старту. В кроссе принимали участие любители бега от 9 лет. Воспитанницы лыжной секции из Колтушей Марина Найденышева, Мария Олейник, Ксения Розевика и Валерия Хомицкая вместе с тренером Павлом Петровым и товарищами по команде вышли на дистанцию 6 км и, мужественно преодолев её, все удостоились заслуженных наград. Валерия Хомицкая стала самой быстрой не только в своей возрастной группе. Она преодолела дистанцию за 23 минуты и 43 секунды.

– Кроссы по пересеченной местности мне нравятся больше, чем бегать по асфальту. Трасса хорошая, погода тоже не подвела, поэтому бежалось легко, почти не устала. Своим результатом довольна, а этот забег для меня ещё и возможность подготовиться к лыжному сезону, – поделилась впечатлениями юная спортсменка.

Среди самых возрастных участников спортивного праздника оказался Сергей Добряков, много лет проработавший главой Колтушского поселения. Он рассказал:

– Очень поддерживаю инициативу организаторов забега в память о спортсменах участниках Великой Отечественной войны. Приезжаю сюда каждый год и с радостью в сердце констатирую, что с каждым разом этот кросс становится всё многочисленнее. Сегодня он совпал с празднованием Дня России, и это тоже символично. В молодости я занимался легкой атлетикой, а сейчас активно участвую в ветеранском спортивном движении в категории 65+. Отрадно видеть, что в последние годы спорт в нашей стране снова становится модным и популярным. Все больше детей посещают спортивные секции и выходят на массовые старты.

И пока судьи анализировали протоколы соревнований и определяли призеров, пространство перед КДЦ превратилось в интерактивную площадку. А вокруг сотрудника Дома культуры Анастасии Кузьминой под задорную музыку закружился хоровод детей. Танцы, игры и веселые викторины на тему спорта захватили не только юных участников праздника. За правильные ответы на вопросы ведущей интерактива чупа-чупсы получили и некоторые взрослые.

И вот настал торжественный момент награждения призеров. В этот день были разыграны комплекты медалей в трех спортивных дисциплинах и для нескольких возрастных женских и мужских групп. Под аплодисменты «герои» Кросса Памяти занимали свои места на «тумбочке». Медали, дипломы и кубки спортсменам вручал Леонид Баранов. Закончилось мероприятие коллективным фотографированием.

А в это же время на песчаном берегу Курголовского озера собрались любители волейбола. Девять местных любительских команд выясняли, кто же сильнейший. В острой эмоциональной борьбе верхнюю строчку турнирной таблицы заняла команда «Бермуды», на второе место поднялись «Боевые хомяки», а «бронза» досталась волейболистам команды «Метеор».

Александр СОРОКИН

Фото из архива КДЦ «Токсово»