Всеволожцы отметили День России на «Песчанке»

Среди праздничных дат, отмечаемых в нашей стране, 12 июня занимает особое место. Этот день дает каждому возможность в очередной раз почувствовать гордость за свою Родину ― сильную, сплоченную державу, способную достойно отвечать на любые вызовы времени. И потому особенно торжественно в этот день прозвучали над площадью всеволожского парка «Песчанка» слова Роберта Рождественского и музыка Давида Тухманова: «Я, ты, он, она – вместе целая страна!». Это означало, что в городе стартовали патриотическая акция #ГоржусьРоссией и районный фестиваль «Россия – Родина моя!», посвящённые Дню России.

Под звуки этой зажигательной песни под эгидой Дома дружбы Ленинградской области представители национальных автономий и диаспор провели традиционный Парад дружбы народов, приветствуя делегации городских и сельских поселений Всеволожского района и гостей праздника.

В исполнении вокального ансамбля «Петербургское небо» прозвучал гимн РФ, и над площадью затрепетали на ветру флаги Российской Федерации, Ленинградской области и Всеволожского района, поднятые юнармейцами. Раздались «раскаты грома», символизирующие начало пиротехнической постановки средневысотными батареями салютов средних калибров с эффектом белых, синих, красных дымовых трасс, и к присутствующим обратился начальник Архивного управления Ленинградской области Андрей Старченко, который огласил поздравление губернатора 47-го региона Александра Дрозденко: «Дорогие ленинградцы, примите самые искренние поздравления с Днём России! Для нас Россия – это огромный мир, в котором мы родились, для познания которого порой не хватает целой жизни. Наша сила в единстве! Сегодня мы хорошо это понимаем. Это помогает нам сражаться за наши ценности, за нашу духовность, за идеалы добра и справедливости – за всё, что олицетворяет для нас слово – Россия. Я благодарю всех ленинградцев за труд, за огромные усилия, которые они прилагают для нашей общей Победы, за их солидарность с нашими бойцами в зоне Специальной военной операции. Они знают, что за ними – Родина, за ними их близкие! Желаю всем мирного неба, добра и благополучия!»

Заданную губернатором высокую ноту поддержал и глава администрации района Андрей Низовский, обратившийся с праздничным поздравлением.

Собравшихся на площади поприветствовал и участник Специальной военной операции Игорь Шалонин.

По традиции глава администрации района вручил семерым молодым жителям Всеволожского района главный документ гражданина страны – российский паспорт. В церемонии приняла участие представитель Российского союза молодёжи Ленинградской области Екатерина Павлова, которая тепло поздравила «новоиспечённых» граждан России и преподнесла им памятные подарки.

Ну а дальше, как и положено в праздничный день, было много музыки, песен и танцев. Украшением летнего радостного фестиваля стали выступления творческих коллективов района и легендарного белорусского ансамбля «Песняры», а хороводно-игровая программа «Любящее сердце России» в исполнении коллективов «Хороводы Петербурга» и «ВсевХоровод» была выше всяких похвал.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО