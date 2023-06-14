Во Всеволожске прошёл Фестиваль технического творчества

Что необходимо для того, чтобы вернуть интерес к астрономии, или зачем «кванторианцам» новый дизайн одежды? Эти и другие интересные идеи представили участники фестиваля технического творчества и проектной деятельности для школьников Ленинградской области.

Юные изобретатели рассказывали о проектах, над которыми работали в течение года, а строгое жюри оценивало их талант и креативность. Кто-то сильно волновался и смущенно представлял своё ноу-хау, а были и те, которые делились своими идеями с озорным огоньком в глазах.

– Жаль, что Всеволожск далеко и дорога длинная, – рассказывает сопровождающий ребят педагог-организатор из СОШ № 2 п. Лодейное Поле Илья Томилов. – Выехали в семь утра, а приехали только к полудню. У нас очень позитивный настрой. Из нашего района здесь несколько команд. Одна из них представит водонепроницаемый «чудо-рюкзак». На вид – это обыкновенная сумка. Но стоит её открыть и – «вуаля» – он трансформируется в инновационное устройство, способное заряжать гаджеты от солнечной энергии буквально на ходу. Немного завидно, что во Всеволожске есть такой классный технопарк, а у нас – нет. Правда, дважды в год – осенью и весной – к нам приезжает мобильный «Кванториум». Свои ноу-хау школьники изобретают на дополнительных занятиях в школьных кружках.

– Сначала я понял, что некоторые мои одноклассники мало осведомлены о космосе, – рассказывает ученик девятого класса Лодейнопольской СОШ № 2. Эдуард Мартынов. – Трудно представить, но в первой стране мира, покорившей галактику, среди молодых есть те, кто не знает ничего про Юрия Алексеевича Гагарина! Это нонсенс! Поэтому я решил устранить эту несправедливость и предложил своему наставнику разработать уникальный и простой в применении проект виртуального приложения «Космос VR». Оно позволит совершить космическое путешествие, а заодно узнать много интересного об астрономии. Может, увлекательные межгалактические путешествия помогут кому-то оказаться в «Звездном городке» Центра подготовки космонавтов.

– Нам понравилась работа над проектом, это круто! – говорят ребята из подпорожской школы Даниил, Анна и Ульяна. – Да, мы проделали длинный путь, но оно того стоит! Сегодня мы представим виртуальные чрезвычайные ситуации. Это такая игра, которая показывает, как нужно себя вести в экстренных случаях. Нас очень сплотила работа над проектом, мы хорошо понимаем друг друга. Многие из нас уже определились с будущей профессией: хотим стать программистами или создателями игр.

– Наш проект называется «Мерч для Кванториума», – с этих слов начали защиту проект Сергей Романов, Сергей Любкевич и Марат Алебкеров из Подпорожья. Они представляли команду «Сверхновая». – Мы решили популяризировать «Кванториум», разработав новый дизайн одежды. Красивая футболка способна привлечь новую аудиторию в детский технопарк. Конечно, в ходе работы нам пришлось исследовать модные дорогие бренды с гламурным шиком от Кельвина Кляйна до Версаче. Безусловно, ценник у таких фирм бомбический. А нам нужно было сделать одежду недорогой и универсальной. Разработанный нами дизайн модный и молодёжный. Он рассчитан как на наставников, так и на кванторианцев. Нашими покупателями могут стать как поклонники модных брендов, так и люди, предпочитающие секонд-хэнд.

– Нынешний фестиваль технических проектов собрал ребят из самых отдаленных районов Ленинградской области, – отмечает руководитель подразделения мобильный технопарк «Кванториум» Анастасия Петрова. – К нам приехали дети и их наставники из Лодейного Поля, Подпорожья, Бокситогорска, Новой Ладоги. Всех сегодня собрал и объединил всеволожский технопарк. Считаю, что такие мероприятия способствуют развитию детей, популяризируют научно-техническое направление в нашем регионе. Думаю, что ребята, которые занимаются у нас, станут хорошими кадрами с техническими, так называемыми гибкими, компетенциями, в которых сегодня нуждается вся страна. Надо отметить, что за год наши «лаборатории на колесах» не только побывали в разных поселениях региона, но и дистанционно вели занятия со школьниками над проектами.

– Выбрать самый лучший проект было сложно, – делится впечатлениями член жюри Артем Чуров. – Тем более когда это мой первый опыт судейства. Не хотелось никого обидеть. Очень понравилось приложение «Чрезвычайные ситуации», разработанное ребятами из Подпорожья. Видно было, что школьники отлично сработались в команде, скоординировали свою деятельность. Они дружно и занимательно представили свою разработку. Считаю, что это достойный и перспективный проект, у которого есть будущее.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото представлено детским технопарком «Кванториум»