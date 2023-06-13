Спасатели Ленобласти приступили к патрулированию водоемов региона

Специалисты спасательных служб региона приступили к осмотру и патрулированию водоёмов. Пока купающихся немного, но с улучшением погоды ожидается резкое увеличение числа отдыхающих.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, специалисты осматривают все популярные для отдыха места – берега рек и озёр, карьеров и каналов. Спасатели проводят разъяснительные беседы и напоминают об опасности купания в необорудованных местах.

Напомним, что не так давно Роспотребнадзор опубликовал список водоёмов Ленинградской области, которые являются пригодными для купания. Из 38 водных объектов только 16 оказались безопасными. Во Всеволожском районе ни один из водоемов не был признан специалистами пригодным для купания. А вот в список опасных вошли многие популярные среди жителей озера: Ждановское (Всеволожск), Колтушское (Колтуши), Курголовское (Токсово), Коркинское (Воейково), Медное (Юкковское), Лемболовское.