Во Всеволожском районе во время циркового представления обрушились трибуны

В деревне Лесколово во время представления передвижного цирка-шапито произошло обрушение конструкции трибун с сидячими местами. Прокуратура Ленинградской области провела проверку в связи с происшествием.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, заместитель Всеволожского городского прокурора прибыл на место для координации действий правоохранительных органов и специализированных служб. Следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Отмечается, что обрушение трибун случилось через несколько минут после начала шоу. Зрители обратили внимание на видимую изношенность сидений и явную перегруженность – свободных мест не было, многие сидели с детьми на коленях.

Фото пресс-службы прокуратуры ЛО