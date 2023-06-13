Во Всеволожске чествовали работников социальных служб
В День социального работника поздравить с профессиональным праздником людей с неравнодушными сердцами собрались представители законодательной и исполнительной власти Всеволожского района, а также почётные гости.
После яркого концертного номера «Россия – это мы!», исполненного воспитанницей вокального отделения Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки Викторией Овчаренко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Светлана Журова обратилась с поздравлением к социальным работникам и вручила личные благодарственные письма заместителю главы администрации района Светлане Хотько, главному специалисту комитета по опеке и попечительству Нонне Джегерной и старшему инспектору комитета Татьяне Буховцовой.
Благодарственным письмом Законодательного собрания Ленинградской области была отмечена председатель комитета по опеке и попечительству администрации Ирина Гончарова.
Тёплые слова в адрес работников социальной сферы сказал заместитель председателя совета депутатов района Эдуард Чирко, также участвовавший в церемонии награждения.
Благодарностями и Почетными грамотами районной власти депутатского корпуса были награждены работники социальной службы.
Не обошёл вниманием и наградами своих работников и районный комитет по опеке и попечительству. Были отмечены 18 специалистов.
Творческую атмосферу создала творческая группа КДЦ «Южный».
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА