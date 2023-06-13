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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске отметят День народного творчества Ленинградской области

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Колоритная праздничная программа, приуроченная ко Дню народных художественных промыслов, пройдет 17 июня в Общественном пространстве «Парк Песчанка».

Гостей праздника ждут выступление творческих коллективов, показ коллекции народного костюма «Нарядный двор» и ярмарка ремесел «Область мастеровая». Также в парке будут проводить увлекательные мастер-классы по традиционным ремеслам, интерактивные детские программы и беспроигрышные лотереи каждые полчаса. Для креативных посетителей будет оборудована зона совместного творчества. Ну а для любителей вкусностей и памятных сувениров будут работать палатки выездных торговцев.

Начало праздничной программы намечено на 13.00. Вход на мероприятие свободный.

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