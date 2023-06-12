С любовью и верой в Россию

В понедельник, 12 июня, страна отметит один из самых главных государственных праздников – День России. Важнейший исторический момент, который переживает наше государство, требует от её граждан стойкости и мужества, преданности и единства. Мы полны новых надежд и новых забот, волнений и радостей… Об этом говорили наши земляки – жители Всеволожского района – во время специального опроса, проведенного редакцией газеты в преддверии праздника. Итак, вопрос звучал предельно просто: «Что вы вкладываете в понятие «любовь к Родине»?

Юлия Владимировна Шемякина, руководитель Управления ЗАГС администрации Всеволожского района:

– Любить – это почти всегда безотчетное чувство. Мы любим родителей, детей, природу, Родину, жизнь – просто потому, что они есть. Если честно, то я никогда не задумывалась, являюсь ли я патриотом, но, несмотря на это, уверенно могу сказать, что ближе и родней своей страны, города, родных и близких у меня нет. Наибольшее чувство гордости у меня вызывает русский дух и менталитет. Ни у кого в мире нет такой отваги, как у русского народа. Люблю и горжусь своей Родиной!

Александра Лаврухина, воспитатель дошкольного учреждения, многодетная мать:

– Мне кажется, любовь к Родине – это очень сильное чувство. Это любовь к своей семье и тому месту, где ты родился и живёшь. Это наши светлые воспоминания о детстве. Это желание защищать всегда и везде то, что дорого нам. Любовь к Родине делает нас сильными. Это чувство помогло нашим прадедам совершить великий подвиг – победить в Великой Отечественной

войне.

Святослав Евгеньевич Анисимов, капитан I ранга в отставке, командир подводного крейсера стратегического назначения:

– Любить Родину означает иметь глубокое чувство привязанности, уважения и ответственности к своей стране. Это не просто понимание её географических границ и символов национальной культуры, но и осознание её истории, ценностей и традиций. Верность памяти наших героических отцов и дедов, наших боевых товарищей, отдавших жизни защите государственных рубежей, честный труд и чистая совесть – вот это и есть любовь к Родине.

Михаил Колесников, инженер-строитель

– Сейчас много говорится о патриотизме, и неспроста – по-моему, это одна из составляющих самого понятия – Родина. Но ведь патриотизм бывает разный – подлинный, глубоко осознанный, или «квасной», так сказать, искусственного брожения, сиюминутный, наносной или вообще притворный. Побурлит такой квасной патриот на митингах, покричит правильные слова, а в душе – пустота, ни боли от поражений, ни ликования от побед. Сдуется в решающую минуту, спасует перед трудностями. Кто по-настоящему любит Родину – тот доказывает это не словами, а нужными здесь и сейчас делами. Хоть бы даже на своём рабочем месте.

Александр Валентинович Матвеев, депутат Законодательного собрания Ленинградской области:

– В разные эпохи в разных странах были и есть свои традиционные ценности, но любовь к Родине неизменно является одним из самых почитаемых и важных качеств человека. Существует народная мудрость – Родину, как и мать, не выбирают. И любовь к Отечеству неразделима с ответственностью. Каждое доброе дело является вкладом в её развитие и укрепление. Мы гордимся историей страны, её военными победами, культурой, достижениями науки и спорта – все это патриотизм, дающий смысл жизни и деятельности всего народа. В то же время любовь к Родине не должна быть «слепой». Настоящий патриот видит и знает проблемы, существующие в Отечестве. Но это не повод для поругания своей страны, а причина для действий, направленных на решение проблем. Когда ты видишь себя в будущем не где-то далеко от родного края, а представляешь, как сможешь улучшить жизнь своих соотечественников, чтобы твои способности пригодились там, где ты родился, – это настоящая любовь к Родине. Вообще, это чувство, требующее действия.

Ирина Михайловна Самойленко, пенсионерка:

– Как понять – любит ли человек свою Родину? Ведь сказать – это одно, а сделать, доказать – совсем иное. На мой взгляд, такая любовь проявляется в поступках. Если человек в трудные времена остается со своей страной, встает на сторону государства, трудится на его благо – он любит Отчизну, он патриот. Если бежит, роняя тапки и проклиная народ, – он враг. Если просто разглагольствует о любви и патриотизме – он к Родине безразличен. События последних двух лет со всей очевидностью показали, насколько много у нас было «испуганных патриотов» и скрытых ненавистников России… Но порядочных людей, беззаветно любящих Родину, – неисчислимо больше!

Наталья Александровна Соболькова, руководитель Центра проектов «СоНата»:

– Любовь к Родине неразрывно связана с интересом к её героический истории, её культуре, с желанием как можно лучше овладеть богатствами родного языка, использовать в своей речи поменьше иностранных слов, следить, чтобы она была чистой. Сила, величие и красота русского языка заложены в менталитете нашего народа. Популяризация русского языка, развитие интереса и мотивации к изучению искусства слова – в этом мы с коллегами видим проявление любви к Родине, свой скромный вклад в её процветание.

Светлана ЗАВАДСКАЯ