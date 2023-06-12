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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Глава Всеволожского района поздравляет жителей с Днём России

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Дорогие земляки, уважаемые жители и гости Всеволожского района! Поздравляю вас с Днем России!

С принятием Декларации о суверенитете России 12 июня 1990 года начался новый этап отечественной истории. И сегодня этот праздник – символ национального единения нашего народа, общей ответственности за настоящее и будущее страны!

Сила России всегда была в людях, каждый из нас на своем месте, по мере возможности своим трудом вносит вклад в развитие и процветание страны. Мы любим свою Родину независимо от вероисповедания и национальности. Являемся неотделимой частью ее многовековой истории, и эта неразрывная связь поколений наше бесценное достояние.

Патриотизм, гражданственность, свобода…для нас не пустой звук, а потому и борьба, которую мы сегодня ведем – это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей.

Мы будем всегда сражаться за право оставаться Россией – сильной, гордой и независимой!

Всех с праздником! Мира, добра, благополучия!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, глава Всеволожского района

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