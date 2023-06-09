От «сарафанного радио» – к хорошей выгоде

…Большой ангар с иностранной техникой для посевной в Мурино. Рабочие ООО «Западно-восточная торговая компания» ремонтируют коробку передач для финского трактора. Через пару часов получившую второе рождение деталь установят на место, и оборудование будет готово к эксплуатации. Сегодня такая машина – на вес золота. Она очень нужна в сельском хозяйстве. Даже с неисправной коробкой передач этот финский «железный конь» обойдется его владельцу в два миллиона рублей. А после ремонта его стоимость увеличится в пять раз.

Сам себе механик

Уход некоторых производителей сельхозтехники с российского рынка и прекращение поставок запчастей не могли не отразиться на этом сегменте агропрома. Но постепенно ситуация вернулась в нормальное русло. Прошлогодние весенне-полевые работы и уборочная страда прошли без эксцессов. На место тех, кто ушел, приходят другие, ведь у России огромный и привлекательный рынок. Да, тракторы, комбайны и комплектующие имеют большой износ, работая в достаточно серьезных условиях, и постоянно нуждаются в ремонте и обновлении. В новых геополитических условиях появляются компании, которые разбивают попытки иностранных фирм ударить по сельхозпредприятиям, ограничивая доступ к импортным комбайнам и тракторам. Одна из них – ООО «Западно-восточная торговая компания».

– В условиях санкций заменить детали стало дороже, – рассказывает учредитель компании Илья Казаков. – Но мы справились. Думаю, что модное слово «импортозамещение» нам не подходит. Оно подразумевает копирование зарубежных решений, попытки повторить созданное кем-то. В ДНК нашей компании зашито изобретательство, постоянный поиск новых технологических решений. Поэтому нам больше нравится понятие «технологический суверенитет». О нас сегодня знает почти вся страна. И все благодаря «сарафанному» радио. Никогда не думал, что такой маркетинговый ход сработает на «ура!».

Раньше представители предприятия звонили и искали клиентов, предлагая им запчасти и ремонт. Теперь телефон «разрывается» от звонков заказчиков. В то время как российским фермерам закрыли доступ к зарубежному оборудованию, многие из них предпочитают вкладываться в ремонт и обслуживание имеющихся тракторов и комбайнов, нежели покупать новую или бывшую в употреблении технику. Порой сельхозпроизводители проявляют чудеса смекалки.

– Нам «пригоняют» сельскохозяйственные машины со всей России. Например, коробка приехала с Перми, а этот трактор так вообще из Дзержинска, – продолжает предприниматель. – Технику надо эксплуатировать аккуратно. Заботиться об оборудовании нужно не только в рабочий сезон, но и в зимнее время. В противном случае все будет смахивать на работу доярки, пытающейся одномоментно на порядок увеличить удои. При этом ей все равно, что будет с коровой завтра. Что касается ремонта, то эта ниша сейчас не до конца освоена. Есть где развернуться. Особенно когда предоставляешь качественные услуги.

Как признается Илья Казаков, после введения санкций время выдалось немного нервозное. Бизнес находился как на вулкане, которому грозило извержение. Ожидания были самые мрачные. Нарушились логистические цепочки. Но со временем всё стало на свои места, хотя приходится приспосабливаться к новым условиям.

Все дороги ведут в Мурино

– Знаете, какой крюк приходится делать иногда, чтобы завести европейские запчасти из третьих стран? – объясняя сложившуюся ситуацию, говорит предприниматель. – Вместо соседней Финляндии новые торговые ворота растянулись на тысячи километров и оказались… в Казахстане или в Армении, а то и в Турции. Подорожала доставка – выросли цены. Любое производство состоит из технологической цепочки, и многое зависит от поставок того или иного компонента. К примеру, для того чтобы отремонтировать коробку передач, приходится заказывать компоненты из Европы. Не раз возникали мысли снизить себестоимость и упростить производство. Но это как изменить самому себе, своим принципам. Нужно гарантировать своему клиенту стабильность характеристик продукции, её цены, сроки поставки на объект.

«Тут очень важен вопрос репутации», – считает бизнесмен.

Говорят, что хорошего предпринимателя от плохого отличает умение адаптироваться в любых обстоятельствах. Герой нашей статьи уверен, что безвыходных ситуаций нет. Бывает незрелость и нежелание искать выход.

– Мы с моим компаньоном и генеральным директором предприятия Дмитрием Шумским всегда ищем и находим решения, которые позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее, – отмечает Илья Казаков. – Оба окончили сельскохозяйственную академию, он – в Белгороде, я – в Вятке. Получили дипломы инженеров, перебрались в Санкт-Петербург, стали заниматься продажей запчастей для сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники. Как-то случайно встретились в поселке Песочный, куда оба поставляли продукцию. Оказалось, что живём во Всеволожском районе, в Мурино. Завязалась дружба, а кухонные посиделки привели к «производной» от продаж: к созданию совместного бизнеса по ремонту техники. Думаю, человек должен заниматься тем, что нравится. Тогда его ждёт успех.

– В последнее время некоторые ведущие фермерские хозяйства с трудом пересаживаются на комбайны и трактора белорусского производства, – отмечает собеседник. – Руководители агропромышленных предприятий жалуются. Они привыкли к иностранным железным коням на русских полях. «Сравнивать трактор западного производства с белорусским – то же, что пересесть с машины марки «Мерседес» на «Запорожец»», – говорят они. Считаю такую параллель некорректной. У каждого автомобиля – своя задача. Думаю, что эксплуатация любой сельхозтехники зависит от профессионализма оператора.

Где найти сотрудников?

Илья Казаков на старте предполагал, что ремонт тракторов – дело сезонное. Оказалось, что это не так.

– Смежная отрасль – ремонт лесозаготовительной техники, – отмечает предприниматель. – Как только заканчиваются сельскохозяйственные работы, наступает лесная «страда». Нашему предприятию очень не хватает квалифицированных рабочих. Беда в том, что сейчас в этой области очень мало перспективных молодых кадров. Ветераны уходят на пенсию. Заменить их некем. Несмотря на то что заработная плата рабочих порой выше, чем у офисных сотрудников, найти работников в офис намного проще. Дружим с техникумами, но идут к нам неохотно. Даже несмотря на то, что мы готовы платить достойную заработную плату. У некоторых молодых часто навыков нет, а требования слишком высокие. Надежда на развитие профессионального образования.

Однокурсник и тезка нашего собеседника Илья Барышников, окончивший вуз с красным дипломом, несколько лет назад охотно откликнулся на предложение своего друга поработать на предприятии. Он утверждает, что иностранную технику может без проблем починить любой толковый инженер. Самое главное – всё правильно собрать. Это совсем не сложно. Вся информация о машине есть в инструкции. Много лет назад Илья прошел стажировку в Германии, сегодня старается применить полученные знания в компании.

– Нам как воздух необходимо большое помещение, – говорит Илья Казаков. – Предприятие нацелено на расширение производства. Несмотря на сложности, мы никогда не отчаиваемся. Нет смысла винить в неудачах судьбу, государство, конкурентов. Всегда брать ответственность за себя и свои действия, за свой выбор, в любой ситуации спрашивать себя: «А что я сам могу сделать, чтобы получить желаемое?» – это основа зрелого бизнеса. Это то, что позволит обойти многих конкурентов, которые не желают выходить из зоны комфорта. Не менее важно помнить про свои мечты и цели, ради которых ведётся бизнес. Тогда можно даже горы свернуть, и никакой кризис этому не помешает.

Ирэн ОВСЕПЯН

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