Жители Всеволожского района выбрали проекты благоустройства

Подведены итоги рейтингового онлайн-голосования за дизайн-проекты благоустройства, которые будут реализованы по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году. Более 144 тысяч ленинградцев отдали голоса за преображение 29 территорий, семь из которых расположены во Всеволожском районе.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сейчас в Ленинградской области идет благоустройство всех объектов, победивших в голосовании прошлого года. Строительно-монтажные работы традиционно начинаются весной, большинство проектов завершается к осени.

Так, среди проектов-победителей, которые будут благоустроены в 2024 году: сквер «Порошки» в д. Порошки, общественная территория у физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Всеволожске, парк «Косая гора» (II этап) в Кудрово, парк на ул. Новая в гп. Янино-1, «Воронцовский бульвар» (от улицы Графской до Петровского бульвара) в Мурино, территория у школы в Новодевяткинском поселении.