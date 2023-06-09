Екатерина Мигунова: «Главный секрет пути к победам знает мой тренер»

В конце прошлой недели мы стали свидетелями триумфальной победы на Гатчинском полумарафоне Екатерины Мигуновой сотрудницы администрации Всеволожского района. Она стала двукратной победительницей на дистанции 21,1 км. Корреспондент «Всеволожских вестей» Александр Сорокин встретился со спортсменкой, чтобы поговорить о её спортивной карьере и секретах побед.

– Екатерина Валерьевна, широкой общественности ваше спортивное имя стало известно не так давно. Расскажите, пожалуйста, как начинался ваш путь в спорте?

– Я родилась 2 июля 1982 года в Твери, тогда город назывался Калинин. А с двух лет жила в Рахье. Там прошли всё моё детство и школьные годы. Тогда я была очень далека от спорта. Более того, имела освобождение от физкультуры и по рекомендации врачей избегала всякой физической активности. Помню, как, сидя на скамейке, с тихой грустью наблюдала за веселыми подвижными играми моих подружек и сверстников. Мне в ту пору даже прыгать «в классики» было противопоказано. А причиной всему – неприятный диагноз, который, как выяснилось спустя годы, был поставлен ошибочно. Так что бегом я занялась только в 2016 году, в возрасте 34 лет, после рождения второго ребёнка. В процессе медицинских обследований во время беременности выяснилось, что врач, наблюдавший меня в детстве, ошибся. А может, средства и методы диагностики в то время оставляли желать лучшего.

Как только я осознала, что совершенно здорова, сразу же возникло желание изменить свой образ жизни и внести в нее максимум активности. И первое, что решила сделать, – это начать бегать.

– Вы помните свою первую тренировку?

– Такое не забыть… Это случилось в начале апреля 2015 года. Я присоединилась к группе, в которой тренировались мои друзья. Это были уже довольно опытные бегуны. И тут я такая… – в своих тяжелых, не очень удобных кроссовках, широких штанах, куртке и шапке. Бежала, стараясь не отставать от группы, чтобы не заблудиться на незнакомом маршруте. Помню, «пыхтела», как паровоз, еле поднимая ноги. Таким образом, в первый же день «отмахала» 10 км, чем сразу же вызвала уважение у бывалых всеволожских бегунов. Позднее тренировки стали регулярными. Почувствовав в себе силы, решила выступить на соревнованиях. Первые мои старты состоялись 24 апреля 2015 года. Это был Петербургский полумарафон на Крестовском острове. Там я пробежала 21,1 км за 2 часа 7 минут и стала сотой из 152 участвующих в забеге женщин.

– Помните свои первые успешные серьезные старты?

– Это был Сочинский международный марафон 5 ноября 2017 года. В нем участвовало свыше 2000 бегунов из 15 стран мира. Там я бежала 21,1 км, сильно не форсировала, стараясь главным образом проверить свою готовность к таким забегам. Дистанцию преодолела за 1 час 58 минут и буквально почувствовала себя героем. После этого, можно сказать, и началась моя настоящая соревновательная жизнь. Между 2017 и 2020 годами было множество разных забегов, с разными результатами. Всего и не вспомнить.

– А какой из забегов, кроме этого, вспоминается чаще прочих?

– Ультрамарафон «Elton Ultra» с некоторыми оговорками можно назвать российским аналогом американской гонки «Bad Water», проходящей в Калифорнии в Долине Смерти. Пустынные пески Волгоградской области напоминают космический ландшафт, в дополнение к этому – адская жара. В августе 2021 года столбик термометра в районе Эльтона редко опускается ниже +40 градусов. Маршрут проходил вокруг этого озера. Я выбрала для себя дистанцию 90 км, самые же подготовленные и отчаянные бежали 201 километр. Стартовала в 17 часов. К финишу я пришла четвертой среди женщин, преодолев дистанцию за 9 часов 33 минуты. Ощущения непередаваемые, дающие огромную силу и уверенность в себе.

– После такого пробега обычная марафонская дистанция кажется «легким хлебом». А приходилось ли вам бегать 42,2 километра?

– Скажу больше. После Эльтона я поспорила с другом, что пробегу классический марафон на разряд. Такую попытку предприняла в мае 2022 года в Казани. Бежалось довольно легко, была уверена, что на I разряд пробегу. Так и вышло. К финишу пришла со временем 3 часа 9 минут. И практически тут же у меня возникла мысль: «А почему бы не повысить свой спортивный разряд в следующем забеге?» И через год, 14 мая, на чемпионате России, в рамках Царскосельского марафона, я преодолела 42,2 км за 2 часа 59 минут, выполнив таким образом норматив кандидата в мастера спорта и заняв I место среди любителей.

– Глядя на вас и зная вашу историю «захода» в спорт, у меня возникает легкое недоумение. Вы невысокая, в отличие от многих ваших соперниц, женственная, и по всем признакам «мягкая» характером, добрая и приветливая. Как в таком теле сочетаются эти ваши качества с фантастической выносливостью, скоростью и способностью конкурировать на дистанции? Может, вы владеете неким секретом, который и приводит вас к победам?

– К большому сожалению, я не владею секретными технологиями спортивных побед, а просто бегаю. Потому что мне это нравится. Естественно, с 2016 года многое во мне изменилось, в том числе и в голове, сейчас я говорю о психологических факторах. Поменялась сама техника бега, методика тренировок и подготовки к стартам, расширились мои физические возможности. Но секретов я не знаю, просто делаю то, что рекомендует и требует от меня тренер Александр Кротович, с которым мы работаем с ноября 2022 года. Видимо, он их знает.

Точно могу сказать одно – за время работы с ним я здорово «выросла», а победы дают колоссальную силу и уверенность в себе.

Хотя один «секрет», который известен многим бегунам, всё же могу открыть: кроме самого тренировочного процесса и подготовки к стартам, очень важно восстановление после нагрузки. Как показывает практика, большинству спортсменов хорошо помогают в этом баня и массаж. Не менее значимую роль играет и правильное питание.

– Не могу не спросить… А чему в целом вас научила ваша жизнь и её спортивная часть в особенности?

– Главный вывод, к которому я пришла к настоящему моменту, сводится к очевидным мыслям: «Человеческие возможности поистине безграничны и никогда не поздно начать делать то, к чему лежит твоя душа. А главное, быть в согласии с собой и меньше слушать советы людей «недалеких», легкомысленных и безответственных. Общаться и взаимодействовать полезнее с теми, кто добр к тебе и честен, разделяет и поддерживает твои устремления». А ещё я убедилась, что спорт, бег в частности, очень хорошая штука, помогающая сохранить здоровье и ведущая к активному долголетию, дающая эмоциональную бодрость и приносящая радость.

Уверена, что физкультура и спорт – это самый дешевый и эффективный путь к здоровью как отдельного человека, так и народа в целом.

– Хочется поблагодарить вас за интересную беседу и пожелать успехов в вашем спортивном ремесле и в жизни в целом. Надеемся, что наши читатели ещё не раз увидят ваше имя в списках чемпионов и на страницах газеты «Всеволожские вести».

Александр СОРОКИН

Фото из архива Екатерины Мигуновой