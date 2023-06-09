Во Всеволожске отметят День России в парке «Песчанка»

В понедельник, 12 июня, в Общественном пространстве «Парк Песчанка» пройдет фестиваль «Россия – Родина моя!». Гостей праздника ждут парад «Дружбы народов», хороводно-игровая программа и выступления творческих коллективов.

Пресс-служба администрации Всеволожского района поделилась программой мероприятия. Так, праздничные мероприятия стартуют 12 июня в 11.00 утра и будут проходить до 16.00.

Начнется праздник с фестиваля творчества, в рамках которого представители национальных автономий и диаспор под предводительством областного «Дома дружбы» проведут красочный парад.

Затем в 12.00 состоится патриотическая акция «Родиной горжусь», на которой будет торжественно поднят флаг и исполнен гимн Российской Федерации. Также юные всеволожцы получал свои первые паспорта.

Затем в 14.00 состоится выступление заслуженного коллектива Республики Беларусь «Песняры». Артисты исполнят многими любимые хиты. Поддержку им окажут местные коллективы.

В 15.00 пройдет хороводно-игровая программа «Любящее сердце России» в исполнении коллективов «Хороводы Петербурга» и «ВсевХоровод».

На протяжении праздника в парке будут работать выставка-продажа изделий мастеров народных ремесел и промыслов, сувенирной продукции, а также полевая кухня и детские аттракционы.