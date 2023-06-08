Участники Петровского гребного марафона стартовали у крепости Орешек

3 июня прошел Петровский гребной марафон – главное гребное событие в России, которое в этом году стало крупнейшим по количеству человек и в Европе. Более 2 000 человек приняли участие, преодолев всего 42 980 километров.

На дистанции 68 км от крепости Орешек до Петропавловской крепости победила команда спортивного клуба «Причал’Ю» – байдарка двойка Мосягин Иван/Милошевич Артем прошла за 4:44, став абсолютными чемпионами Петровского гребного марафона 2023.

Дистанция 40 км проходила от Холма Славы также до Петропавловской крепости. Здесь первое место взяла команда ЗАО «Завод «Картонтоль» Мещеряков Алексей/Волошин Игорь. На дистанции 6 км победила команда «Картонтоль» – Сергей Рыбаков/Грушихин Владимир.

«В этом году погода была истинно петербургской. Участники, особенно те, кто участвовал не первый раз и привык к штилю и прекрасной погоде в прошлые годы, в этот раз столкнулись и с ливнем, и с волнами. До финиша дошли не все экипажи, многие сошли раньше. Несмотря на трудности, Петровский гребной марафон не только остается самым многочисленным гребным событием в России, но стал и самым крупнейшим в Европе», – комментируют Дмитрий Смирнов и Анна Медведева, организаторы Петровского гребного марафона из Waterpoint Club. Это клуб водных видов спорта, организатор спортивных мероприятий, также в клубе проводятся групповые и индивидуальные тренировки – на байдарках, сапах и лодках-драконах.

Мероприятие состоялось при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, администраций пос. им. Морозова и Красногвардейского района СПб, администрации «Волго-Балт», Мостотрест, а также компаний Картонтоль, Полипласт и Новатэк. Безопасность на воде обеспечивали службы Водной полиции, МЧС, ПСС Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА