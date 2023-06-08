Две семьи из Всеволожского района победили в региональном этапе конкурса «Семья года»

В Ленинградской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». В число финалистов вошли две семьи из Всеволожского района.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, главная задача конкурса – привлечь внимание к традиционным семейным ценностям, к важности рождения и воспитания детей.

Так, в номинации «Молодая семья» победителем стала семья Сандаловых Дмитрия Александровича и Серафимы Васильевны, Всеволожский район. Семья Сандаловых – молодая многодетная семья. В этой большой и дружной семье растут трое детей. Семья уделяет большое внимание занятиям спортом. Серафима Васильевна является кандидатом в мастера спорта России по боксу, в 2022 году вошла в резерв женской сборной России.

В номинации «Семья – хранитель традиций» победителем стала семья Юзвиков Кузьмы Николаевича и Татьяны Валериановны, Всеволожский район. Семья Юзвиков – звено большой педагогической династии, общий стаж которой составляет 157 лет.

Впереди – региональный этап конкурса, итоги которого будут опубликованы на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.