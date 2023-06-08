Всеволожск православный: как горожане отметили престольные праздники

В первую неделю календарного лета православные христиане Всеволожского благочиния отметили два знаковых события. По установившейся традиции в дни престольных праздников посещать тот или иной храм правящий архиерей, преосвященнейший епископ Всеволожский и Выборгский Игнатий, 3 июня, в День памяти святых равноапостольных Константина и Елены, совершил литургию в храме микрорайона Бернгардовка.

Его Преосвященству сослужил благочинный Всеволожского округа протоиерей Роман Гуцу, настоятель храма священник Герман Гуцу и клирики епархии. За богослужением молились учащиеся Епархиальной Православной школы «Логос» г. Всеволожска.

По завершении литургии владыка Игнатий возглавил праздничный крестный ход.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла владыка Игнатий передал Патриарший знак «Материнство» II степени Анне Николаевне Греченюк – супруге иерея Георгия Греченюка.

На следующий день владыка Игнатий посетил с архипастырским визитом Свято-Троицкий храм г. Всеволожска, где также по случаю престольного праздника возглавил Божественную литургию.

Этот день православные христиане отмечают как «Пятидесятницу» – великий праздник сошествия Святого Духа на апостолов через 50 дней после Воскресения Христова.

«Пятидесятница» является одним из двунадесятых праздников, важнейших после Пасхи.

В этот праздничный день Свято-Троицкий храм был убран цветами, свежескошенной травой и молодыми берёзовыми ветками. Всё это имеет глубокий символический смысл. Как говорят святые отцы, это душа, которая расцветает и зеленеет после зимней спячки, оттого что к ней прикоснулась благодать Святого Духа.

Преосвященнейшему Игнатию сослужили настоятель храма архимандрит Никита Латушко и клирики епархии.

Епископ прочёл коленопреклонные молитвы праздника Святой Троицы и возглавил традиционный крестный ход.

Настоятель Свято-Троицкого храма подарил владыке Игнатию мантию в память о служении в день престольного праздника.

В архипастырском слове преосвященнейший Игнатий поздравил всех прихожан и гостей прихода с праздником Пятидесятницы и поблагодарил отца Никиту за дар от прихода – мантию: «Каждый раз я, надевая её, буду вспоминать свои дни Святой Пятидесятницы – когда стал епископом. Как и прежние подарки, я хочу оставить её здесь, чтобы пополнялась ризница архиерейская во Всеволожском соборе».

А 5 июня, на 51-й день после Пасхи, во всех храмах Всеволожского благочиния отметили Духов день – большой праздник в память о Святом Духе, сошедшем на учеников Иисуса Христа. Считается, что именно с этой знаковой даты началась история становления Христовой Церкви.

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО