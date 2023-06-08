Во Всеволожске прошел фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных»

В России, на всех её огромных просторах, в очередной раз прошёл праздник поэзии и культуры – россияне отмечали 224-й день рождения поэта, который по-прежнему «наше всё». Конечно, у нас есть ещё много другого в смысле исторического и культурного наследия, но никто лучше Пушкина не сказал о самом главном: о любви как к женщине, так и к Родине. Вспомним эти бессмертные строки: «Два чувства дивно близки нам, в них обретаем сердца пищу: любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века, по воле Бога самого, самостоянье человека, залог величия его».

А на зеленой поляне старинного парка усадьбы Приютино девчушка в костюме грузинской девушки XVIII века в тот день читала другие бессмертные строки: «На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва подо мною, мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Вторая девчушка вспомнила вот это: «Я вас любил, любовь ещё, быть может, в душе моей угасла не совсем»…

Девчушек зовут Софико и Милана. И они танцуют в детском ансамбле грузинского танца «Сихарули» имени Джано Липартелиани. Приехали на фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных» не в первый раз. Как постоянным участникам этого фестиваля им дорога на Приютино хорошо знакома. Некоторые коллективы приезжают сюда из года в год, уже в семнадцатый раз. Да, нынче фестиваль национальных культур встречает свой семнадцатый день рождения. Праздник традиционно стартует в первые дни июня, – и это своеобразное посвящение великому поэту и Дню России.

И любому понятно, почему именно эта старинная усадьба, бывшая мыза первого директора Публичной библиотеки и основателя Российской Академии художеств Алексея Николаевича Оленина, выбрана местом для проведения праздника национальных культур. Потому что именно здесь, при жизни хлебосольного хозяина Приютино, «сходился запад и восток», встречался весь просвещенный Петербург, – художники, поэты, переводчики, декабристы. Поэты Василий Жуковский и Александр Грибоедов, Адам Мицкевич и Петр Вяземский, великие музыканты и композиторы. Так что задуманный в свое время как праздник единения и творческого содружества различных культур, религий и народов, фестиваль за годы своего существования точно доказал, что идея «расцвета наций через их сближение и сближения наций через их расцвет» не только верна, но и жизнеспособна.

Наша газета с первого фестиваля была и остается верным поклонником всех талантов, которые расцветают на полянах Приютино. И мы хорошо помним, что на самый первый праздник приехали 14 коллективов, в основном участники были из нашего, Всеволожского района. Но с первого фестиваля было очевидно: у этого праздника есть будущее.

Нынче «в гости к Олениным» приехали 35 коллективов. Помимо полно и широко представленных участников из Всеволожского района, уникальных, народных, образцовых: хореографических ансамблей «Радуга», «Надежда», «Фейерверк», студии экспериментального танца «Колорит», ансамблей русской песни и хоров «Сертоловчанка», «Крупеничка» и др., были широко и разнообразно представлены национальные культуры. Зал под открытым небом рукоплескал и бисировал и столь полюбившемуся зрителям детскому ансамблю грузинского танца «Сихарули», и татарскому эстрадно-фольклорному ансамблю «Файда», приходили в восторг от коллектива «Ирандек» башкирской диаспоры Санкт-Петербурга и вокально-хореографического ансамбля танцев Азербайджана «Хары бюль-бюль». Название чувашского ансамбля «Парне» переводится как «подарок», и это был действительно подарок. Столько радости исходило от этого коллектива! Каждый коллектив был настоящим подарком, настолько дорогим, что когда начинался дождь – импровизированный зал под открытым небом мгновенно расцветал зонтиками, а кто-нибудь из художественных руководителей нашего ЦКД брал в руки швабру, чтобы освободить сцену от воды. И на сцене пели, плясали – от всей души, от всего сердца дарили радость зрителям. «Дождь ведь дружбе и хорошему настроению не помеха?» – спрашивал со сцены очередной участник праздника, и зрители отвечали: «Да здравствует дружба! Да здравствуют таланты России!»

Автор Татьяна ТРУБАЧЁВА

Фото Антона ЛЯПИНА