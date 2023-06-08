Во Всеволожске прошел легкоатлетический пробег для малышей «Колобок»

В субботу, 3 июня, погода в городе выдалась переменчивая, временами дождливая. Но, несмотря на это, стадион Всеволожского агропромышленного техникума был переполнен малышами от 5 до 8 лет и сопровождавшими их взрослыми. В этот день здесь проходил традиционный легкоатлетический забег «Колобок», в котором приняли участие около 500 юных бегунов.

Организовано мероприятие было районным отделом физической культуры и спорта и Всеволожским центром физической культуры и спорта, при участии Молодежного центра «Альфа».

Главный приз – велосипед

Главным призом для самых быстрых в своих возрастных группах был объявлен велосипед. Как и большинство подобных спортивно-массовых праздников, всё началось с веселой разминки. Её провел герой русской народной сказки – Колобок. Сотрудник Молодежного центра «Альфа» в костюме ростовой куклы мастерски вовлек малышей в свою игру. Так незаметно пришло время выходить на старт самым маленьким участникам забега – мальчикам в возрасте 5 лет. 170 юных бегунов выстроились в шеренгу во всю ширину футбольного поля. Им предстояло преодолеть дистанцию 100 метров. Самым быстрым на стометровке оказался Арсен Денисов.

Вслед за мальчиками на стартовой линии выстроились пятилетние девочки. Обогнав всех своих соперниц, финишную черту пересекла Анастасия Брылева. Арсен и Настя стали первыми обладателями главного приза – велосипедов. Те, кто занимал вторые места, получали в подарок самокаты, а бронзовые призеры – наушники. Ну а всех участников забега, на финише ждала медаль с изображением Колобка, бутылочка воды и шоколадка, которые юным спортсменам вручали волонтеры.

Более старшим ребятам предстояло проявить себя на дистанции 200 метров. Шести семи и восьмилетние спортсмены вышли на старт с номерами, оснащенными электронными чипами, позволяющими компьютерной системе автоматически фиксировать личный результат каждого бегуна от старта до пересечения финишной линии. Обладателями велосипедов в этих забегах стали: Михаил Науменко и Маргарита Черкинская (возрастная группа 6 лет), Федор Осипов и Арина Морозова (возрастная группа 7 лет), Лев Сенцов и Екатерина Денис (возрастная группа 8 лет).

Не просто ходьба…

Ненастная погода не испугала и приверженцев северной ходьбы, которые 3 июня в очередной раз собрались в парке «Песчанка» под руководством своего неизменного вдохновителя и наставника, сотрудника Всеволожского Центра физической культуры и спорта, мастера спорта СССР Ольги Савойской. В этот день на групповое занятие пришло около 10 человек «серебряного» возраста, а чуть позже к ним присоединилось около десятка школьников вместе со своим руководителем. Тренировка, как всегда, началась с получасовой разминки, которая, по словам Ольги Викторовны, является очень важной частью всего тренировочного процесса.

– Сегодня на занятие пришло не так много североходцев. Этим видом физической активности в основном ведь занимаются люди возрастной категории 50+, а летом, как правило, их значительная часть уезжает на дачи. И мне хочется обратиться как раз к тем, кто ошибочно полагает, что работа на грядке заменяет им тренировки. Занимаясь в группах под руководством специалиста приверженцы северной ходьбы получают сбалансированные нагрузки для поддержания в тонусе всех групп мышц, суставов и сухожилий, с учетом их возраста и состояния здоровья. Учеными и медиками доказано, что для нормального функционирования организма, человеку необходимо проходить в день около 10 000 шагов. В нашем случае этой дистанции предшествует еще и разминка, львиную долю которой занимает суставная гимнастика, – отметила Ольга Савойская.

Проведя получасовую разминку, всеволожские «ходоки» вышли на знакомый им маршрут и преодолели уже привычную для них дистанцию – около 5 км. Комплекс гимнастических упражнений для другой части сторонников здорового образа жизни провели тренер студии пилатеса «Lite Studio» и тренер по легкой атлетике Центра школьного спорта. Зарядившись позитивом и не обращая внимания на капли дождя, довольные участники субботней тренировки отправились по домам.

Александр СОРОКИН

Фото Ольги САВОЙСКОЙ