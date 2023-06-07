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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Шоссе «Дорога жизни» во Всеволожске расширят до четырех полос

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Госэкспертиза одобрила проект реконструкции участка трассы от городской больницы во Всеволожске до поворота на Щеглово. Согласно проекту шоссе расширят до четырех полос, обустроят освещение и тротуары.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, реконструкция поможет снизить нагрузку на данный участок дороги. Интенсивное движение нередко приводит к пробкам на шоссе у Румболовской горы, особенно в вечернее время.

Проект предусматривает обновление порядка двух километров шоссе, а также строительство велодорожки.

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