Шоссе «Дорога жизни» во Всеволожске расширят до четырех полос
Госэкспертиза одобрила проект реконструкции участка трассы от городской больницы во Всеволожске до поворота на Щеглово. Согласно проекту шоссе расширят до четырех полос, обустроят освещение и тротуары.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, реконструкция поможет снизить нагрузку на данный участок дороги. Интенсивное движение нередко приводит к пробкам на шоссе у Румболовской горы, особенно в вечернее время.
Проект предусматривает обновление порядка двух километров шоссе, а также строительство велодорожки.