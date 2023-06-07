Лучшие голоса Всеволожского района прозвучали в КДЦ «Южный»

Конкурс «Голос Всеволожского района» в этом году был на удивление многолюдным по числу участников: 1 июня на сцене Культурно-досугового центра «Южный» выступили, по словам художественного руководителя Сергея Бражника, больше восьми десятков исполнителей самого разного уровня вокальной подготовки.

Специального отбора участников этот конкурс, который проходил уже восьмой раз, не предусматривает – возможность проявить свой певческий талант предоставляется всем желающим, от них требуется только личное заявление, фонограмма-«минусовка», а для несовершеннолетних участников – письменное согласие родителей или законных представителей.

Широкий возрастной спектр позволяет выйти на сцену и тем, кому только семь лет, и тем, кому уже семьдесят. Тематика песен оговаривается в положении о районном вокальном конкурсе, а выступления оцениваются по 20-балльной системе. Важный момент: жюри не должно учитывать материальные возможности, социальную принадлежность и национальность конкурсантов – все исполнители пользуются равным правом. Превыше всего – талант и исполнительское мастерство.

В этом году организаторы конкурса (районный отдел культуры и КДЦ «Южный») – приурочили его к Международному дню защиты детей и посвятили тематическому Году педагога и наставника в России. Исполнители в основном и придерживались заданной тематики. Оживали на эстраде подзабытые «Город детства», «Крылатые качели», «Желаю тебе, земля моя» – звучали и песни современных авторов. В целом картина была разнообразная как по жанрам, так и по вокальным данным исполнителей. Что касается гендерного состава, то, как всегда, преобладали представительницы прекрасной половины человечества.

Жюри очень терпеливо выслушивало каждое выступление, иногда поддерживая детей аплодисментами – такая поддержка помогала исполнителям справиться с волнением. Очень представительное по составу жюри возглавила Мария Литке – оперная певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов, ведущая солистка оперной труппы Михайловского театра.

Итоги конкурса выстроились во внушительный список, ведь только в младшей возрастной группе от семи до десяти лет выступили 28 участников. Назовем лишь победителей, занявших высшие места на пьедестале. Среди самых маленьких участников два первых места были отданы Амине Мустафаевой и Анабель Владовской. В категории от 15 до 18 лет лучшей была названа Элина Салакина. Среди старших исполнителей первое место завоевали Елена Макелло, Татьяна Осокина и Евгений Ануфриев. Полный список победителей при желании можно найти в интернете – он уже был опубликован.

Остается добавить лишь то, что этот конкурс проводится в рамках программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022–2026 годы». С начала его создания удалось выявить немало очень одаренных вокалистов. Таким образом, претворяется в жизнь одна из главных целей этого мероприятия – создание необходимых условий для выявления и поддержки талантливых жителей района.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА