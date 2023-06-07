О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В школу возвращается серебряная медаль

0 Комментариев ,

Министерство просвещения решило вернуть в школы серебряные медали. С такой инициативой на недавней пресс-конференции выступил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, уже в следующем году награду получат первые серебряные медалисты.

– Думаем, что для родителей и школьников это приятная новость, – рассказали в комитете по образованию Всеволожского района. – Награда станет хорошим стимулом и мотивацией для повышения успеваемости. Медаль будет способствовать укреплению имиджа образования. Возможно, в дальнейшем она даст преференции при поступлении в вузы. Сейчас лучшие ученики Всеволожского района получают аттестат с отличием и золотую медаль «За особые успехи в учебе».

В Министерстве просвещения пока определяются с дизайном награды и определением бонусов, которые она даст выпускникам.

Напомним, серебряная медаль – вторая степень отличия в школе после золотой. С 2014 года на федеральном уровне она не вручается, но регионы имеют право самостоятельно устанавливать виды поощрений выпускников, в том числе вручая серебряные медали регионального уровня.

Выпускники советских школ помнят, что такую награду вручали тем, у кого за последние два года учебы в старших классах не было больше двух четверок. Золотая и серебряная медали давали привилегированное право поступить в вуз вне конкурса, если за один вступительный профильный экзамен будет пятерка. В 2014 году эти награды заменила единая федеральная медаль «За особые успехи в учении».

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. На Кавголовских трамплинах разворачивается история
  2. Он последний солдат батальона
  3. Их подвиг был незаметным
  4. «О том, чего не купишь ни за какие деньги»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code