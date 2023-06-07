В школу возвращается серебряная медаль

Министерство просвещения решило вернуть в школы серебряные медали. С такой инициативой на недавней пресс-конференции выступил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, уже в следующем году награду получат первые серебряные медалисты.

– Думаем, что для родителей и школьников это приятная новость, – рассказали в комитете по образованию Всеволожского района. – Награда станет хорошим стимулом и мотивацией для повышения успеваемости. Медаль будет способствовать укреплению имиджа образования. Возможно, в дальнейшем она даст преференции при поступлении в вузы. Сейчас лучшие ученики Всеволожского района получают аттестат с отличием и золотую медаль «За особые успехи в учебе».

В Министерстве просвещения пока определяются с дизайном награды и определением бонусов, которые она даст выпускникам.

Напомним, серебряная медаль – вторая степень отличия в школе после золотой. С 2014 года на федеральном уровне она не вручается, но регионы имеют право самостоятельно устанавливать виды поощрений выпускников, в том числе вручая серебряные медали регионального уровня.

Выпускники советских школ помнят, что такую награду вручали тем, у кого за последние два года учебы в старших классах не было больше двух четверок. Золотая и серебряная медали давали привилегированное право поступить в вуз вне конкурса, если за один вступительный профильный экзамен будет пятерка. В 2014 году эти награды заменила единая федеральная медаль «За особые успехи в учении».

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН