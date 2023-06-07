В лесах Ленобласти начали раскладку вакцины против бешенства

Специалисты госветслужбы приступили к весенней кампании раскладки вакцины против бешенства диких плотоядных животных. Антирабическая приманка доставляется в лесные массивы, места скопления твёрдых бытовых отходов и на территории особо охраняемых природных объектов.

Как сообщает пресс-служба областного управления ветеринарией, специалисты раскладывают приманку с вакциной «Рабистав». Капсула с препаратом спрятана внутри съедобного брикета, после поедания которого в течение трех недель у животного формируется иммунитет к бешенству. И приманка, и вакцина полностью безопасны для человека и животных, в том числе уже раннее вакцинированных.

Отметим, что на вооружении ветеринаров спецтехника – квадрокоптеры, болотоходы, шерпы и даже малая авиация. Задача специалистов – покрыть как можно большую площадь региональных лесов, включая самые отдалённые уголки. Чем большее количество животных получит иммунитет к опасному заболеванию, тем меньше риск возникновения очагов заражения.

Фото управления ветеринарии ЛО