Во всеволожских библиотеках отметили Пушкинский день

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день и День русского языка. Погружение в жизнь и творчество поэта ожидало гостей и в библиотеках Всеволожского района.

Так, в Сертоловской библиотеке на кружке спидкубинга ребята собрали портрет А.С. Пушкина из 80 кубиков Рубика, библиотекари Всеволожской межпоселенческой библиотеки провели с детьми из летнего лагеря средней школы № 6 игру-викторину «В волшебной Пушкинской стране», а в городской библиотеке № 3 г. Всеволожска предложили детям игровую программу по сказкам А.С. Пушкина «Что за прелесть эти сказки».

Весьма интересно прошли Пушкинские дни во Всеволожской детской библиотеке. Накануне праздника в парке «Песчанка» библиотекари собрали детей из Всеволожского реабилитационного центра и пришкольных лагерей и организовали для них, не побоимся этого сравнения, настоящую «Пушкиниану», которая продолжилась на следующий день в помещении самой библиотеки. Здесь были: и журнальная живопись «Золотая рыбка», и литературная «Рыбалка» по сказкам А.С. Пушкина, и «Кот учёный», который рассказывал небылицы, и герои «Лукоморья», и ещё многое-многое другое. Ребята с большим интересом участвовали в викторинах по сказкам поэта, разгадывали ребусы и кроссворды, сами изображали сказочных героев Пушкина, знакомились с тем, как пушкинские сказки продолжили свою жизнь в музыке и кино. Затем все желающие занимались созданием «Пушкинского альбома» – рисовали и раскрашивали героев сказок. И наконец, в библиотеке открылся Пушкинский литературный кинозал, где демонстрировались мультфильмы по сказкам Пушкина.

Ну и, конечно же, – везде читали стихи «Солнца русской поэзии». Особенно громко они прозвучали в городской библиотеке № 1 г. Всеволожска (мкр Мельничный Ручей), где в день рождения поэта состоялся конкурс чтецов «Пусть Пушкин в каждом сердце отзовётся…», в котором приняли участие ребята и девчата из летнего школьного лагеря «Исток» средней школы № 5.

По решению компетентного жюри победителями стали Полина Чикишева, Тимур Соломатин, Максим Чеботарёв и Амир Мустафакулов. Все участники получили памятные дипломы и подарки.

Но не только в городских библиотеках района в этот день вспоминали А.С. Пушкина. В Романовской библиотеке для подростков, членов трудового отряда Романовского сельского поселения прошёл литературный час, посвященный дню рождения А.С. Пушкина. В Кузьмоловской библиотеке состоялось занятие с дошкольниками группы «Капитошка»: дети читали отрывки из произведений поэта, делали книжные закладки, раскрашивали картинки. Рахьинская библиотека совместно с Домом культуры для детского оздоровительного лагеря «Улыбка» провели встречу под названием «Пушкин – это бесценная жемчужина русской и мировой литературы». В Васкеловской библиотеке также совместно с Домом культуры проведена викторина и мультпоказ. В Чернореченской, Куйвозовской, Вагановской, Щегловской библиотеках были организованы викторины, конкурс рисунков и чтение стихов.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО