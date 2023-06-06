ЦУР Ленобласти разъяснил Кудровчанам порядок прикрепления к новой поликлинике

Жители Кудрово обратились к региональным властям с проблемой прикрепления к новой поликлинике, которая была недавно введена в эксплуатацию. Центр управления регионом Ленинградской области подготовил памятку, которая поможет разобраться в процедуре.

Так, в Кудрово действует два медучреждения, оказывающих помощь в рамках ОСМ: поликлиника на улице Ленинградской, 8 и амбулатория «Семейный доктор» на улице Столичная, д. 4, к. 3.1.

Чтобы прикрепиться к поликлинике необходимо обратиться в регистратуру учреждения и написать соответствующее заявление. При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

Обратиться в поликлинику за медицинской помощью могут все жители города, имеющие полис ОМС РФ, а также проживающие на территории, которая относится к зоне обслуживания поликлиники. Если амбулатория не может обеспечить необходимую диагностику или лечение, то пациенту будет выписано направление в другое медицинское учреждение.