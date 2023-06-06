Спортсменка из Всеволожского района стала победительницей полумарафона «ЗаБег.рф»

Победителем Всероссийского полумарафона «ЗаБег.рф» в Ленобласти на самой большой дистанции 21.1 км среди женщин стала Екатерина Мигунова из Всеволожского района.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этому году в забеге приняли участие рекордное количество любителей легкой атлетики — на старт зарегистрировались 1046 человек.

В абсолютном зачете и в своей группе на самой протяжённой дистанции в 21.1 км победу одержала Екатерина Мигунова из Всеволожска. Кроме того, всеволожские спортсменки Ольга Савойская и Соколова Елена завоевали 1 места в своих возрастных группах на дистанции 5 км. Скобелева Светлана также стала второй на 10 км, а Степаненко Варвара прибежала третьей на дистанции 1 км.

Фото Александра СОРОКИНА