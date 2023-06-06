Сертоловские дети написали письма солдатам

На праздничном городском мероприятии в Сертолово, посвящённом Международному дню защиты детей, 1 июня проходила акция «Письмо на фронт», где юные горожане писали письма воинам, защищающим Родину в ходе Специальной военной операции.

Писать весточки солдатам маленьким сертоловчанам помогали экскурсоводы и участники движения «Волонтёры Победы». Они поддерживали детей и вместе с ними складывали готовые письма во фронтовой треугольник.

Всего детской рукой было написано больше 30 писем – с пожеланиями защитникам победы и скорейшего возвращения домой. В июне послания маленьких сертоловчан доставят военнослужащим на фронт.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»