О туристической привлекательности Всеволожского района рассказал инфотур

В преддверии летнего туристического сезона специалисты районной администрации организовали инфотур по турбазам Всеволожского района. В конце мая группа сотрудников туристических агентств предприняла попытку изучить Всеволожский район на предмет привлекательности для российских и иностранных туристов. Такой формат инфотура «родился» в кабинетах отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации района.

– Это уже вторая встреча, организованная нашим отделом при поддержке администрации. В первый раз путешествие представителей туриндустрии проходило по экотропам. Тогда гости познакомились с природными достопримечательностями особо охраняемых территорий. Задачей нынешнего тура стала проверка готовности туристических баз Всеволожского района к приёму гостей в летний сезон, – отметил инструктор отдела МПТиМО Сергей Ширяев.

Специалисты сферы внутреннего туризма из Санкт-Петербурга и Ленинградской области побывали на турбазах Всеволожского района и познакомились с инфраструктурой для досуга и развлечений. Маршрут тура пролегал от Северной столицы до Ладожского озера. Именно здесь сосредоточены самые живописные и интересные места для организованного отдыха. По пути следования делегация останавливались в знаковых местах, что сделало дорогу ещё интересней и увлекательней. Первой базой отдыха, которую посетила группа, был парк-отель «Коркино Lake» в деревне Коркино. Здесь их встретил управляющий туркомплексом и провел экскурсию по коттеджным домикам и территории базы.

– Парк-отель «Коркино Lake» уникален удачным местоположением. Спокойная, тихая атмосфера, комфортабельные домики, беседки, мангальные зоны, ресторан, банный комплекс, веревочный городок, пейнтбольная площадка и пространство для активного отдыха придают дополнительную привлекательность природному ландшафту этому объекту туризма, – отметила генеральный директор туристической компании «Хеппи тур» Галина Малова.

Следующей точкой маршрута участников экотура был гостиничный комплекс «Мир маяков» на берегу Ладожского озера. Кроме комфортного проживания и приятной природной атмосферы, гостям здесь предлагают развлекательные мероприятия, возможность порыбачить и отдых на воде. После этого делегация посетила яхт-клуб «Кошкинский фарватер», где для посетителей созданы уникальные условия для отдыха и досуга. Террасы с видом на Ладогу, катера, собственный конноспортивный клуб, ресторан и бар на воде. Прогулки на катерах, рыбалка, конные прогулки и обучение верховой езде будут интересны многим гостям. Здесь же находится знаменитый веревочный городок «Кошкино парк». Закончилось путешествие специалистов туриндустрии Санкт-Петербурга и Ленобласти по Всеволожскому району на базе отдыха «Лазурная». Она располагается на 33-м километре Мурманского шоссе. База примечательна своим водоёмом, образовавшимся на месте бывшего карьера. Вода здесь безупречно чистая. А песчаное дно и берега идеально подходят для пляжного отдыха. Коттеджные дома с мангальными зонами, шатры для проведения мероприятий, волейбольные площадки и многое другое.

– Однодневный информационный тур по ощущениям превратился в недельный приключенческий отдых. Идеальные места для проживания семей, организации праздников и иных мероприятий открывают хорошие перспективы для притока туристов во Всеволожский район. Хочется поблагодарить организаторов мероприятия и отметить высокий уровень подготовки инфотура, – заключила Галина Малова.

Как сообщили специалисты отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района, осенью этого года будет организована поездка по сельскохозяйственным объектам нашего района, в рамках которой представители туриндустрии познакомят с объектами агротуризма.

Александр СОРОКИН

Фото отдела МПТиМО