Всеволожцев приглашают на утренние тренировки

Полюбившиеся горожанам тренировки выходного дня вновь будут проходить на просторном амфитеатре парка «Песчанка». В июне активных всеволожцев ждут функциональные тренировки, занятия по пилатесу и капоэйра, а также общеукрепляющие комплексы по йоге и занятия для здоровой спины.

Сотрудники отдела физической культуры и спорта Всеволожского района поделились афишей на июнь. Все занятия будут проходить под присмотром профессиональных тренеров, которые смогут скорректировать технику и ответить на волнующие вопросы.

10 июня в 10.30 упражнения капоэйра для новичков. В 11.00 тренировочный комплекс «Здоровая спина».

11 июня в 10.30 детский фитнес. В 11.00 занятия по пилатесу.

17 июня в 10.30 функциональная тренировка. В 11.00 занятия по пилатесу.

18 июня в 10.30 функциональная тренировка.

24 июня в 10.30 функциональная тренировка для детей, в 11.00 функциональная тренировка для взрослых.

25 июня в 10.30 детский фитнес. В 11.00 общеукрепляющие занятия йогой.

Занятия проводятся в хорошую погоду в амфитеатре Общественного пространства «Парк Песчанка» (Всеволожск, ул. Садовая).